¿Cuándo salen nuevos capítulos? Calendario de estrenos de ‘Stranger Things 5’

El estreno de la temporada 5 de Stranger Things ya nos puso de cabeza: el regreso al Upside Down llegó con una demanda inusual que generó una caída breve del servicio de Netflix durante su estreno. El Volumen 1 nos dejó memes y ansias de ‘maratonear’ con más capítulos, pero tendremos que esperar unos días para enterarnos de qué pasa con Will.

Stranger Things 5 marca el inicio del cierre de una de las producciones más vistas Netflix.

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer —quienes ya planean un spin-off de Stranger Things— logró un hecho inusual en la previa del estreno: sus cuatro temporadas anteriores aparecieron de manera simultánea en el top 10 global, un indicador del interés que mantiene la audiencia.

Millie Bobby Brown como Eleven y Finn Wolfhard como Mike Wheeler en Stranger Things: Temporada 5. (Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX)

¿Cuándo va a salir la temporada 5 de ‘Stranger Things’?

La temporada final se distribuye en tres fechas distintas, con un último episodio que tendrá estreno simultáneo en streaming y en cines de Estados Unidos y Canadá (no se han anunciado funciones en México al momento).

El Volumen 1 de Stranger Things 5 ya está disponible desde el 26 de noviembre y contiene cuatro episodios. El Volumen 2 llega como regalo navideño: el 25 de diciembre con tres episodios adicionales.

El capítulo final se proyecta el 31 de diciembre, lleva por título ‘The Rightside Up’ y será la primera ocasión en la que un capítulo de una serie llegue a salas de cine como parte de un estreno conjunto.

¿De qué trata la temporada 5 de ‘Stranger things’?

La historia se sitúa en otoño de 1987, tras la apertura de múltiples portales en Hawkins. El gobierno mantiene el pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Once, quien permanece oculta.

Los protagonistas se reúnen para enfrentar un único objetivo: localizar y eliminar a Vecna, que desapareció sin dejar pistas después de los sucesos de la cuarta temporada.

El panorama es distinto a otros inicios de temporada porque la narración arranca desde un punto de conflicto abierto, tal como explicaron los creadores y el elenco en declaraciones para Tudum, el sitio de contenidos de Netflix. Según Matt y Ross Duffer, los personajes ya no están en una rutina escolar ni llevan vidas cotidianas, pues Hawkins se encuentra bajo vigilancia y con restricciones de movilidad.

Las escenas de acción tienen un peso central, así como efectos visuales con mayor presencia respecto a entregas previas.

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair y Sadie Sink como Max Mayfield en Stranger Things: Temporada 5. (Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Elenco de ‘Stranger things’, temporada 5

La temporada cuenta nuevamente con la producción de Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment. Entre los actores que regresan están Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson y Jamie Campbell Bower. También participan Linda Hamilton y Alex Breaux.

Eleven (Millie Bobby Brown) . Entra a la temporada con una mentalidad de combate total: está enfocada únicamente en encontrar a Vecna y proteger a su familia elegida mientras Hawkins sigue bajo un cerco militar.

. Entra a la temporada con una mentalidad de combate total: está enfocada únicamente en encontrar a Vecna y proteger a su familia elegida mientras Hawkins sigue bajo un cerco militar. Will Byers (Noah Schnapp) . Regresa a Hawkins con la sensación de que su vínculo con la Oscuridad nunca se rompió del todo; ahora canaliza ese “sexto sentido” para ayudar a localizar a Vecna antes de que el caos avance.

. Regresa a Hawkins con la sensación de que su vínculo con la Oscuridad nunca se rompió del todo; ahora canaliza ese “sexto sentido” para ayudar a localizar a Vecna antes de que el caos avance. Mike Wheeler (Finn Wolfhard) . Retoma su rol de estratega del grupo y se obsesiona con diseñar el plan que finalmente derrote a Vecna, poniéndose a la cabeza de las misiones más riesgosas.

. Retoma su rol de estratega del grupo y se obsesiona con diseñar el plan que finalmente derrote a Vecna, poniéndose a la cabeza de las misiones más riesgosas. Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) . Aún marcado por la muerte de Eddie, intenta mantenerse fuerte mientras asume tareas más complejas dentro del equipo, aunque la culpa y el duelo lo acompañan en cada paso.

. Aún marcado por la muerte de Eddie, intenta mantenerse fuerte mientras asume tareas más complejas dentro del equipo, aunque la culpa y el duelo lo acompañan en cada paso. Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) . Carga con el trauma de casi perder a Max y vive la temporada con una sensación constante de presión; intenta mantener la moral del grupo mientras lidia con su propio dolor.

. Carga con el trauma de casi perder a Max y vive la temporada con una sensación constante de presión; intenta mantener la moral del grupo mientras lidia con su propio dolor. Max Mayfield (Sadie Sink) . Permanece en un estado frágil tras haber quedado al borde de la muerte. Su recuperación es incierta, y su círculo de amigos se aferra al mínimo indicio de esperanza.

. Permanece en un estado frágil tras haber quedado al borde de la muerte. Su recuperación es incierta, y su círculo de amigos se aferra al mínimo indicio de esperanza. Erica Sinclair (Priah Ferguson) . Más confiada que nunca, se integra plenamente a las operaciones del grupo con su estilo directo e ingenioso, convirtiéndose en un apoyo clave pese al clima de vigilancia en Hawkins.

. Más confiada que nunca, se integra plenamente a las operaciones del grupo con su estilo directo e ingenioso, convirtiéndose en un apoyo clave pese al clima de vigilancia en Hawkins. Steve Harrington (Joe Keery) . Se aferra a su dinámica protectora, especialmente con Dustin; su historia esta vez se enfoca en su rol dentro del equipo y en las complicadas misiones que afrontan juntos.

. Se aferra a su dinámica protectora, especialmente con Dustin; su historia esta vez se enfoca en su rol dentro del equipo y en las complicadas misiones que afrontan juntos. Nancy Wheeler (Natalia Dyer) . Mantiene la cabeza fría en medio del caos y se concentra en rastrear pistas que lleven al paradero de Vecna, usando su experiencia como reportera para armar el rompecabezas.

. Mantiene la cabeza fría en medio del caos y se concentra en rastrear pistas que lleven al paradero de Vecna, usando su experiencia como reportera para armar el rompecabezas. Jonathan Byers (Charlie Heaton) . Retoma su posición como hermano mayor y apoyo emocional del grupo mientras enfrenta la tensión de volver a un Hawkins devastado y participar en la ofensiva contra Vecna.

. Retoma su posición como hermano mayor y apoyo emocional del grupo mientras enfrenta la tensión de volver a un Hawkins devastado y participar en la ofensiva contra Vecna. Robin Buckley (Maya Hawke) . Llega a la temporada totalmente volcada a la misión comunitaria: se convierte en una pieza táctica del equipo, dejando de lado preocupaciones personales para centrarse en la batalla final.

. Llega a la temporada totalmente volcada a la misión comunitaria: se convierte en una pieza táctica del equipo, dejando de lado preocupaciones personales para centrarse en la batalla final. Vickie (Amybeth McNulty) . Aunque sigue ajena a buena parte del terror sobrenatural, su lado solidario sale a flote al ayudar a la comunidad en la crisis, profundizando su cercanía con Robin.

. Aunque sigue ajena a buena parte del terror sobrenatural, su lado solidario sale a flote al ayudar a la comunidad en la crisis, profundizando su cercanía con Robin. Jim Hopper (David Harbour) . Continúa como figura protectora mientras intenta mantener a Eleven enfocada y estable emocionalmente. Su rol se vuelve más táctico ante el estado de sitio que vive Hawkins.

. Continúa como figura protectora mientras intenta mantener a Eleven enfocada y estable emocionalmente. Su rol se vuelve más táctico ante el estado de sitio que vive Hawkins. Joyce Byers (Winona Ryder) . Regresa como el corazón emocional del grupo, acompañando a Will y Jonathan mientras la amenaza del Upside Down vuelve a envolver a la ciudad.

. Regresa como el corazón emocional del grupo, acompañando a Will y Jonathan mientras la amenaza del Upside Down vuelve a envolver a la ciudad. Dr. Sam Owens (Paul Reiser) . Opera desde las sombras intentando frenar al gobierno, que mantiene a Hawkins bajo vigilancia extrema, y busca una forma de apoyar al grupo sin ser detectado.

. Opera desde las sombras intentando frenar al gobierno, que mantiene a Hawkins bajo vigilancia extrema, y busca una forma de apoyar al grupo sin ser detectado. Dr. Kay (Linda Hamilton). Nueva en la historia, aparece como una figura dura y enigmática con información sensible sobre el origen de los Rifts, generando dudas sobre si sus motivos son ayuda… o control.

Con información de EFE