¡Encuentra a Vecna! ¿A qué hora se estrena ‘Stranger Things’, temporada 5?

¡Regresamos al Upside Down! Después de tres años de pausa, al fin Stranger Things estrena su temporada 5 con una última entrega cargada de acción desde el primer capítulo.

Desde su debut en 2016, Stranger Things se convirtió en uno de los productos más influyentes del catálogo de Netflix. La temporada 4 superó los 140.7 millones de visualizaciones globales y reactivó tendencias culturales, desde el ascenso de ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush en los listados internacionales hasta el regreso de referencias icónicas de los años ochenta.

Millie Bobby Brown como Eleven y Finn Wolfhard como Mike Wheeler en Stranger Things: Temporada 5. (Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX)

Después de que las grietas interdimensionales alteraron por completo el mapa emocional y físico de Hawkins, retomamos la quinta entrega de la serie Stranger Things sin tiempos felices en el arranque, como en otras ocasiones. Nuestra protagonista Once (Millie Bobby Brown) está escondida.

“Once está en modo entrenamiento. Se encuentra en un estado guerrero, lo cual es la primera vez que se ve a Once así al comienzo de una temporada. En cuanto a su mentalidad, lo único en lo que piensa es en proteger a sus amigos. Sus amigos son su familia elegida, por lo que hará lo que sea necesario para protegerlos”, expresó la actriz a Tudum.

Las grietas afectaron al pueblo de Hawkins. (Foto: Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Fecha y hora de estreno: ¿Cuándo y dónde sale ‘Stranger Things’ 5?

Netflix confirmó que el primer bloque de episodios llega el 26 de noviembre de 2025 a las 7 p.m. (hora centro de México), un horario que se repetirá para todas las entregas restantes.

El Volumen 1 incluye cuatro episodios; el Volumen 2, tres; y la última fecha presentará un episodio único que funcionará como cierre total de la historia.

Con este cronograma, la plataforma marca el cierre de una serie que no solo definió una etapa del streaming, sino que también consolidó una comunidad global alrededor de Hawkins, Indiana.

Volumen 1: 26 de noviembre de 2025, 7 PM (CDMX)

26 de noviembre de 2025, 7 PM (CDMX) Volumen 2: 25 de diciembre de 2025, 7 PM (CDMX)

25 de diciembre de 2025, 7 PM (CDMX) Capítulo Final: 31 de diciembre de 2025, 7 PM (CDMX)

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair y Sadie Sink como Max Mayfield en Stranger Things: Temporada 5. (Cortesía Netflix) (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Tráiler: ¿De qué trata ‘Stranger Things’ 5?

Ambientada en Hawkins, Indiana, Stranger Things inició con la desaparición de un niño que expuso experimentos del gobierno, portales a otra dimensión y la aparición de amenazas sobrenaturales que marcaron al grupo de protagonistas. Cuatro temporadas después, los conflictos se multiplicaron hasta desembocar en el enfrentamiento final.

La temporada 5 de Stranger things se ubica en otoño de 1987, cuando Hawkins intenta levantarse tras las grietas que conectaron al pueblo con el ‘Upside Down’. El objetivo central es claro: localizar a Vecna, quien desapareció tras el enfrentamiento final de la temporada previa.

Mientras el gobierno activa una cuarentena y prioriza la búsqueda de Once, el grupo lidia con el deterioro de Hawkins. El aniversario de la desaparición de Will Byers vuelve a resonar en la narrativa, y una amenaza que conocen demasiado bien se aproxima una vez más.

Will (Noah Schnapp) regresa a Hawkins después de que se ausentó en la cuarta temporada; en tanto, la última vez que vimos a Max (Sadie Sink) estaba en una cama de hospital.

“Max definitivamente ya no es la que era. Sin embargo, todavía hay un pequeño rayo de esperanza, y sus amigos se aferran a él”, expresó Sadie Sink a Tudum.

Gaten Matarazzo añadió a dicho sitio de Netflix que su personaje tampoco la pasa bien: “Dustin está un poco deprimido. Creo que probablemente todo el mundo lo está, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Hawkins, y cada vez es más difícil para la pandilla mantener la cohesión. Todos estamos lidiando con los problemas cotidianos de intentar mantener a todos a salvo y averiguar dónde está Vecna, mientras tenemos mucho bagaje sin resolver de los acontecimientos de la temporada anterior”.

La pandilla trata de detener a Vecna. Joe Keery como Steve Harrington, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Charlie Heaton como Jonathan Byers, Maya Hawke como Robin Buckley, Finn Wolfhard como Mike Wheeler, Winona Ryder como Joyce Byers, Noah Schnapp como Will Byers, Gaten Matarazzo como Dustin Henderson y Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair. (Foto: Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX)

Reparto de ‘Stranger Things’ 5

Los hermanos Duffer, quienes ya planean un spin off de Stranger Things, lideran nuevamente la quinta temporada, acompañados por Shawn Levy y Dan Cohen desde Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment.

La serie mantiene a sus figuras centrales:

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Millie Bobby Brown como Once

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Joe Keery como Steve Harrington

Maya Hawke como Robin Buckley

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Brett Gelman como Murray

Jamie Campbell Bower como Vecna

Cara Buono como Karen Wheeler

Amybeth McNulty como Vickie

Nell Fisher como Holly Wheeler

Jake Connelly como Derek Turnbow

Alex Breaux como teniente Akers

Linda Hamilton como doctora Kay

Noah Schnapp como Will Byers y Jamie Campbell Bower como Vecna ​​en Stranger Things: Temporada 5. (Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 )

Con información de EFE.