Esto sabemos sobre el spin-off de ‘Stranger Things’: Adiós a los años 80 y las bicicletas

Los hermanos Duffer preparan la expansión de 'Stranger Things' con un spin-off (Foto: Cortesía Netflix).

La exitosa franquicia de Netflix, Stranger Things, está lista para expandirse. Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, confirmaron que el spin off de la famosa serie ya está en desarrollo activo, con una propuesta “bastante diferente” a la original, nuevos personajes y sin ambientación en los años 80.

Además, los hermanos aseguraron que, pese a su nuevo acuerdo con Paramount, seguirán involucrados creativamente en el proyecto de Stranger Things, que estrenará su temporada 5.

¿Qué tipo de ‘spin-off’ están desarrollando los Duffer para ‘Stranger Things’? Esto sabemos

Los hermanos explicaron en entrevista para Deadline que mantuvieron el concepto en secreto durante años, incluso para Netflix, hasta que la plataforma finalmente conoció la idea y le dio luz verde.

“Netflix finalmente sabe qué es. Lo habíamos guardado mucho tiempo. Están muy emocionados”, aseguró Matt Duffer.

Aunque el actor Finn Wolfhard (Mike en la serie) supuestamente adivinó de qué trataba el proyecto, los Duffer aclararon que su suposición se alejó de la idea original con el tiempo, y no incluye laboratorios rusos ni un formato tipo Twin Peaks, como se especuló.

Los creadores confirmaron que el spin off no tendrá a los personajes de Hawkins ni se centrará en Eleven, Dustin o Vecna. Según Matt Duffer, la clave es empezar desde cero, con una historia fresca y personajes propios:

“Empezaremos con un lienzo en blanco y personajes nuevos para evitar complicar la ya compleja mitología de Stranger Things”, explicó.

Stranger Things se ha convertido en una de las series más populares en Netflix (Foto: Cortesía Netflix).

También subrayaron que el proyecto no es un encargo ni una extensión forzada del éxito, sino una idea nacida de la pasión creativa: “No queremos hacer algo solo por poner el nombre de Stranger Things; debe sentirse especial, auténtico y de calidad.”

Una de las revelaciones más importantes es que el spin off abandonará completamente los años 80, una de las señas icónicas de la serie original.

“Lo que hagamos después no estará ambientado en los 80. Creo que hemos terminado con esa década”, dijo Ross Duffer. Matt añadió en tono de broma: “Niños en bicicletas. Probablemente ya no más”.

Aunque será “muy diferente”, los Duffer señalaron que la esencia narrativa, el enfoque en relaciones humanas, el suspenso sobrenatural y la mezcla de nostalgia con misterio seguirán presentes en este nuevo título.

“Hay un estilo de narración que está en el ADN de Stranger Things, y eso probablemente continuará en lo que hagamos después".

'Stranger Things' 5 se estrena en tres partes: la primera es a finales de noviembre (Foto: Cortesía Netflix). (Netflix)

Los Duffer se mudan a Paramount, pero seguirán guiando a ‘Stranger Things’

Aunque los hermanos firmaron un contrato de cuatro años con Paramount a partir de 2026, aseguraron que seguirán involucrados directamente en el spin off y cualquier expansión del universo Stranger Things.

Esta transición marca una nueva etapa en su carrera, con proyectos en cine y streaming, pero sin abandonar por completo el ecosistema de Hawkins.

Otros proyectos del universo Stranger Things

Además del spin off, los Duffer supervisan: