‘Stranger Things’: ¿A qué personaje iban a matar y ahora es el favorito de la gente?

Un personaje que hoy es clave tendría una muerte desde la primera temporada pero los planes cambiaron (Foto: Cortesía Netflix).

Se viene la temporada 5 de Stranger Things, serie de Netflix que se ha convertido en una de las más queridas de la audiencia; sin embargo, hay un dato que pocos saben y es que uno de los favoritos de la gente inicialmente iba a morir.

Éste no es el único plan que cambió conforma el desarrollo dela serie... pero todo esto, te lo contamos a continuación mientras esperamos por el lanzamiento de nueva parte y del evento ‘Stranger Things The Experience’ en CDMX.

Steve iba a morir en la primera temporada de Stranger Things

Durante un panel de Geek Weeked en 2022 con los hermanos Duffer, principales responsables de la serie, se dio a conocer que, inicialmente, Steve estaba destinado a morir, plan muy inicial que cambió con el tiempo, pues le dieron un sorprendente desarrollo al personaje.

De acuerdo con Ross: “Ese era el plan (...). Se suponía que moriría en el final de la temporada, sí. Porque está esa escena que realmente es el comienzo de su cambio. Cuando regresa al final, y llega para pelear contra el Demogorgon junto con Jonathan y Nancy”.

A la distancia, admiten que “es difícil incluso imaginar cómo se habría visto eso”. Matt no tiene tan claro cómo era esto pero recuerda que tenían planeada la muerte de Steve.

“La historia evoluciona. No es que lo estemos inventando todo sobre la marcha, pero los personajes, los actores y todos los que trabajan en la serie influyen en lo que hacemos”, agrega. Ross.

No fue el único plan de cambió: ‘Stranger Things’ sería una miniserie y también Once moriría

No todos los planes en el tintero se han materializado en la pantalla, algo natural pero cuando menos curioso. Algunos de los cambios más llamativos son que, en principio, Stranger Things de Netflix ni siquiera sería una serie de cinco temporadas, sino una miniserie.

En una entrevista en 2017 para Cinemablend, así lo explicó Ross: “Tal vez no debería decir esto porque me gusta fingir que todo estaba planeado, pero originalmente se presentó como una miniserie“.

Incluso, tenían previsto el final para la primera temporada. Y esto incluía una heroica, aunque fatídica, acción por parte de Once, otro de los personajes pilares durante las temporadas subsecuentes.

“La idea era que Once se sacrificara y salvara al mundo, y que ahí terminara todo, porque en ese momento las series limitadas estaban muy de moda“, agregó Ross.

Sin embargo, los hermanos Duffer hicieron cambios. Esto, quizás, porque tenían presente que, en caso de tener éxito, la serie podría continuar.

“Mientras hacíamos la primera temporada sabíamos que, si tenía éxito, continuaría. Por eso dejamos ciertas misterios sin resolver a propósito“, dijo Ross a la revista SFX a principios de mes.

Esto también ha provocado que nos guardaran grandes misterios que se podían resolver desde la primera temporada. Quizás el ejemplo más grande, qué es el ‘Upside Down’ o ‘Mundo del Revés’.

“El (misterio sin resolver) más grande de la temporada 1 era qué es realmente el Upside Down, algo que sabemos desde hace casi 10 años. Hemos pensado en revelarlo cada vez que escribimos una temporada, y simplemente lo hemos seguido reservando y reservando”, agregó.