‘Jamás pensé que me lo dejara a mí’: Alejandra Guzmán hereda cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera

El histórico cuadro de Silvia Pinal realizado por Diego Rivera fue entregado a la actriz en 1956 y se convirtió en una de las piezas más emblemáticas de su colección personal. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com).

La cantante Alejandra Guzmán se quedó con el retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera, una de las obras más reconocidas vinculadas a la historia del espectáculo mexicano.

La intérprete habló sobre el tema durante una conferencia de prensa realizada con motivo del lanzamiento de su sencillo ‘Los que nos quedamos’, canción dedicada a su madre y en cuyo video aparece la famosa obra.

En el encuentro con medios, la artista también habló sobre la situación de la casa de Silvia Pinal en Jardines del Pedregal (Ciudad de México) y detalló la ubicación actual de la famosa pintura de Diego Rivera.

Alejandra Guzmán explica por qué Silvia Pinal le heredó cuadro de Diego Rivera

Durante la conferencia, Alejandra Guzmán aseguró que desde hace años deseaba quedarse con la pintura debido a su cercanía con el arte y a su interés por la pintura desde la infancia.

“De mi madre he heredado muchas cosas, pero yo lo llevo en la sangre, ¿sabes?, lo que realmente vale para mí es lo que me enseñó su vida, pero siempre estuve chin… por ese cuadro de mi mamá. Le decía: ‘Ay mami, no me des nada más que el cuadro’, porque a mí me gusta pintar, pinto desde chiquita, entonces jamás pensé que me lo fuera a dejar a mí”, declaró la cantante.

Alejandra Guzmán presentó el tema 'Los Que Nos Quedamos' ante medios de comunicación; donde presenta un homenaje a su mamá la finada actriz Silvia Pinal. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

Las declaraciones de la cantante coincidieron con versiones previas dadas por integrantes de la familia. En meses anteriores, Luis Enrique Guzmán había señalado que el cuadro de Diego Rivera estaba destinado para Alejandra desde años atrás.

¿Dónde está el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera?

La intérprete de ‘Día de suerte’ explicó además que la obra no está actualmente en México, ya que permanece en restauración especializada en el extranjero.

“Lo están restaurando, fui al lugar, está en Nueva York, por un amigo, Eugenio López, entonces estoy tratando de que todo esté en orden hasta que se resuelva la situación”, comentó.

La ubicación del cuadro había generado diversas versiones desde finales de 2024, cuando se reportó que la obra salió de la casa de la actriz en el sur de la Ciudad de México. En ese momento, surgieron especulaciones sobre si se trataba de una mudanza definitiva o de un traslado temporal para conservación.

Durante la presentación de su sencillo Los que nos quedamos, Alejandra Guzmán habló sobre la herencia de su madre y el futuro de la casa familiar en El Pedregal. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Sin embargo, tanto Alejandra Guzmán como Luis Enrique Guzmán señalaron posteriormente que el objetivo era restaurar la pintura. Incluso se informó que en la residencia permanecía una copia del retrato mientras el original recibía tratamiento especializado.

La historia del retrato de Silvia Pinal realizado por Diego Rivera

La historia del cuadro se remonta a la década de 1950, cuando Silvia Pinal construía su residencia en El Pedregal. Según relató la actriz en su autobiografía Esta soy yo, el arquitecto Manuel Rosen Morrison le sugirió que una casa como aquella debía incluir una obra de Diego Rivera.

Aunque inicialmente dudó debido al costo que imaginaba tendría un retrato del muralista, finalmente acudió al estudio del artista en San Ángel. Rivera aceptó realizar la pintura y preguntó a la actriz cómo deseaba posar.

Pinal eligió aparecer de pie, decisión que años después recordó como agotadora debido a las largas sesiones de trabajo. El muralista tardó aproximadamente tres meses en terminar la obra y la entregó el 3 de noviembre de 1956, día del santo de la actriz.

“Entré a su estudio, el cuadro estaba terminado, me quedé impactada cuando lo vi”, recordó Silvia Pinal en su autobiografía.

La actriz también contó que al preguntar cuánto debía pagar por la pintura, Diego Rivera decidió regalársela.

“Pues fíjese que no, con eso de que hoy es su santo, ¿qué le parece si se lo regalo?”, respondió el muralista, según el relato de la propia actriz.

Con el paso del tiempo, el retrato se convirtió en una de las piezas más emblemáticas de la colección personal de Silvia Pinal y también en un elemento asociado a Mujer, casos de la vida real, programa donde aparecía una réplica de la obra en el set principal.

Silvia Pinal en su casa de El Pedregal, donde se encuentra el cuadro que pintó el muralista Diego Rivera. (Foto: Edgar Negrete/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Alejandra Guzmán habla de la casa de Silvia Pinal y su herencia

Además del cuadro, Alejandra Guzmán habló sobre la casa familiar ubicada en Jardines del Pedregal, propiedad que perteneció a Silvia Pinal durante décadas.

La cantante explicó que la residencia está dividida entre Sylvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán y ella, aunque adelantó que planea vender la parte que le corresponde.

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parte ya la estoy arreglando y la pienso vender”, comentó.

La propiedad cuenta con jardines amplios, alberca, biblioteca y salón de juegos. La residencia fue uno de los espacios más representativos de la vida pública y familiar de la actriz.

Durante el encuentro con medios, la cantante también habló sobre el proceso de duelo tras la muerte de su madre y sobre la realización del tema ‘Los que nos quedamos’, canción que dedicó a la actriz.

“Lo quise hacer en mis cinco sentidos. Así es como se debe de vivir y sentir”, expresó la intérprete.

La artista además compartió experiencias personales relacionadas con la memoria de su madre: “La he soñado detrás de una laguna y le digo: ’¿Cómo estás?’ y me dice: ‘Estoy muy bien, tú no te preocupes por nada’, pero la vi dos veces en forma de luz, una luz muy intensa, una antes de una operación que fueron 9 y otra en una silla que me traje que le encantaba. Un día me levanté a las 6 a.m. a tomar agua y de repente veo la luz justo en su silla y todos somos luz, todos vamos a volver a ser polvo de estrellas".