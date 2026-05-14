Kenia López llama a funcionarios de Sinaloa acusados por narco a no esconderse: ‘Den la cara por México’

Kenia López Rabadán aseguró que el silencio de los funcionarios de Sinaloa presuntamente ligados al narco solo perjudica al país.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, llamó a los 10 funcionarios de Sinaloa presuntamente vinculados con el narco, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, a “dar la cara” en el marco de las acusaciones de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la panista pidió que los funcionarios rindieran cuentas al pueblo de México, “que no se escondan, ni guarden un silencio cómplice”.

En su texto fue crítica acerca de la postura que han tomado luego de las acusaciones que vinculan principalmente a Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, con el Cártel de Sinaloa, y argumentó que “nada le ayuda a la vida pública de México que permanezcan escondidos porque cada día que lo hacen, parecen más culpables”.

‘Los mexicanos merecen una explicación’: Oposición insiste en rendición de cuentas a funcionarios de Sinaloa

El mensaje de Kenia López Rabadán, que también defendió la visita de Isabel Díaz Ayuso, se suma a las acciones desde la oposición contra el gobierno de Sinaloa debido a los presuntos nexos con el narcotráfico.

Jorge Romero, senador y líder nacional del PAN, anunció la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa ante la crisis derivada de las acusaciones de la administración de Donald Trump, quien insiste en tomar acciones contra el narco en México.

"México merece justicia y las familias mexicanas merecen vivir en paz. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que los narcogobiernos rindan cuentas y los responsables sean enjuiciados“, escribió Romero en redes sociales.

El líder panista mencionó que estas acusaciones comprueban que existe un “narcogobierno”, y la preferencia de la 4T por defender a sus funcionarios.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, aseguró que el narcotráfico “ha penetrado” en el Poder Legislativo y el Poder Judicial, por lo que es necesaria la solicitud.

Se espera que el PAN busque un periodo extraordinario de sesiones, a fin de lograr esta medida desde el Poder Legislativo.