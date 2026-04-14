‘Coscorrón’ a Kenia

Público ‘coscorrón’ lanzó ayer Ricardo Monreal a la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán. Primero le dijo que ni siquiera está enterada de los acuerdos entre los grupos parlamentarios, “que debe de saberlo”, de que “se buscan las condiciones” para que acudan a comparecer los titulares de Pemex y de la Semarnat por el derrame de hidrocarburos. Y después le pidió que ella, como presidenta de todos los diputados, “tiene que mantener una actitud neutral”. La molestia del jefe morenista fue solo porque la panista pidió a Morena voluntad para llegar a un acuerdo con los demás partidos para que los funcionarios acudan. “Eso ya se planteó desde hace ocho o 10 días”, le recordó. Llegó de malas el líder guinda.

‘La gente nos pide ir solos’

Por si alguien aún tenía dudas, desde San Luis Potosí, la dirigente formal del Partido Verde, Karen Castrejón, sostuvo en un mitin que “estamos listos –y esto es lo más importante– para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”. En la gradería, los simpatizantes aplaudieron y, en el templete, detrás de Castrejón, hacía lo propio Arturo Escobar, uno de los cabecillas de la franquicia. Por supuesto que la dirigente reiteró que “¡vamos nuevamente por la gubernatura aquí en San Luis Potosí!”. ¿Así o más clara su raya pintada con Morena?

Alfredo Montes de Oca, ¿el juez federal más corrupto de la historia?

Aunque parezca increíble. En un expediente concluido de divorcio de 1959 y en sus últimos días de funciones, un juez local de Chihuahua abrió un asunto de alimentos y ordenó pagar 100 millones de pesos mensuales para la subsistencia de una señora de 96 años, con lo que el juez aseguró su ilegal retiro. Al llegar la nueva juez local revocó la absurda medida. Ahora Alfredo Montes de Oca, juez federal en Toluca, revivió en suspensión las medidas y ordena pagar al exesposo los 100 millones de pesos mensuales y a 59 empresas, de las que hace años no es socio, la misma cantidad retroactiva por seis meses. O sea, el juez Montes de Oca quiere darle a la señora divorciada en 1959 por solo 6 meses 600 millones de pesos, en un robo abierto a empresas que no son parte del juicio de alimentos. Y hasta quiere procesar penalmente a las autoridades que incumplan su absurda resolución. Así el Estado de derecho en México; es de esos jueces indeseables que la presidenta dice se colaron en la elección.

Lluvia de amparos contra fin de ‘pensiones doradas’

Se presentaron ayer las primeras demandas de amparo contra la recién aprobada reforma constitucional que establece que ninguna pensión podrá ser mayor a la mitad del sueldo de la presidenta. Personas jubiladas y pensionadas aseguran que esa reforma afectó a miles, la inmensa mayoría de quienes no tienen “pensiones doradas”, y acusan que les están quitando derechos adquiridos, y lo peor, a personas de la tercera edad. Hoy se espera que se presenten más amparos. El tema es que hay una reforma anterior que prohibió los amparos contra reformas constitucionales, por lo que ya sabemos el final de esta historia.

El curioso ascenso del director de Talleres Gráficos

El ascenso de Arturo Manuel Chávez López, titular de Talleres Gráficos de México, en la pugna por un asiento en el INE ha sorprendido a más de uno. Primero obtuvo la calificación más alta en el examen de conocimientos y empezó a levantar sospechas; no obstante, la desconfianza escaló ayer luego de que el Comité de Evaluación informó que avanzó en el proceso al acreditar que es idóneo para ocupar el cargo, aun cuando en esa evaluación la experiencia tenía un valor de 40% y a Chávez no se conoce actividad o experiencia pública en materia electoral. Ante las dudas, organizaciones han demandado que se hagan públicas todas las evaluaciones.