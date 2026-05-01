Piden desaparición de poderes en Sinaloa: ¿Qué es y por qué Rocha Moya perdería el control del estado?

El Partido Acción Nacional (PAN) puso sobre la mesa la desaparición de poderes en Sinaloa luego de la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, asunto que se suma a la ola de violencia que afecta a la entidad desde hace más de un año.

La solicitud de Acción Nacional cobra relevancia por los señalamientos que alcanzan a altas esferas del gobierno de Sinaloa, incluidos funcionarios que ocupan otros cargos o ya se separaron de ellos.

Argumentaron que, ante presuntos nexos con el crimen organizado, el gobierno no tiene capacidad para garantizar la paz y carece de condiciones para enfrentar la crisis que deja pérdidas humanas y daños económicos.

Mediante un posicionamiento público, el partido blanquiazul justificó la petición ante el Senado.

“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”.

¿Qué es la desaparición de poderes?

La petición del PAN tiene un alcance significativo conforme a la legislación vigente. La desaparición de poderes se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar con el ejercicio del poder político por parte del Ejecutivo, en este caso Rubén Rocha Moya, así como de las funciones públicas estatales del Poder Legislativo o Judicial en la entidad.

De acuerdo con el Artículo 76 de la Constitución y su Ley Reglamentaria, corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar si existe esta causal y emitir la declaratoria oficial.

Es importante precisar que, como señalan especialistas en la materia, el objetivo de la declaratoria de desaparición de poderes consiste en reconstruir los poderes constitucionales de un estado, no eliminarlos.

¿Cuándo procede la desaparición de poderes?

Esta medida aplica si los titulares de los poderes constitucionales incurren en escenarios graves como:

Quebrantar los principios del régimen federal.

Abandonar el ejercicio de sus funciones.

de sus funciones. Prorrogar su permanencia en los cargos de forma ilegal.

Adoptar formas de gobierno contrarias a la Constitución.

Estar imposibilitados físicamente o provocar situaciones y conflictos “que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”, posible argumento que utilizará la oposición ante la crisis de seguridad en Sinaloa.

¿Qué sigue si el Senado admite la solicitud?

Si el Senado admite la solicitud, la turnará a comisiones y deberá emitir una resolución en un plazo de cinco días. Sin embargo, Morena y sus aliados dominan el Congreso y cuentan con mayoría para desechar una petición de esta magnitud.

En caso de que el Senado determine la desaparición de poderes en Sinaloa, solicitará al Presidente de la República una terna de candidatos.

De esa lista se elegirá a un gobernador provisional, quien tendrá como principal obligación convocar a nuevas elecciones estatales en un plazo máximo de tres meses.