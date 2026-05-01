¿Nace Skynet?: Pentágono autoriza a Nvidia, Microsoft y Amazon ampliar uso de IA en información militar

“Mejores decisiones, más rápido”: Pentágono apuesta por uso de IA en acciones militares. (EFE)

Según un comunicado del Departamento de Defensa y dos funcionarios informados sobre el tema, el Pentágono llegó a acuerdos con más empresas tecnológicas para ampliar el uso de herramientas avanzadas de inteligencia artificial en redes militares clasificadas.

De acuerdo con el comunicado, Nvidia, Microsoft, Reflection AI y Amazon firmaron nuevos acuerdos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para uso operativo legítimo. Los funcionarios pidieron anonimato para hablar sobre conversaciones internas.

El viernes, el Pentágono publicó en la red social X que Oracle también se sumó a la lista de empresas tecnológicas que acordaron implementar herramientas de IA en redes clasificadas.

Pentágono busca ampliar uso de IA en operaciones militares

Los acuerdos otorgan al Pentágono amplio margen para utilizar tecnologías avanzadas de IA en operaciones de combate secretas, como apoyo en la selección de objetivos.

Las nuevas condiciones de uso, que incluyen el “uso operativo lícito”, reducen parte de las limitaciones que exigía Anthropic PBC y que frenaron su pacto con el Pentágono a inicios de este año.

Muchas empresas tecnológicas ya proporcionan herramientas de IA al ejército estadounidense, pero funcionarios de defensa buscan ampliar los términos de uso desde el otoño de 2025.

Otras compañías que firmaron acuerdos similares recientemente son SpaceX, OpenAI y Google.

Las acciones de Oracle subieron 6.4 por ciento hasta 171.64 dólares a las 11:22 horas en Nueva York, su mayor ganancia intradía desde el 14 de abril.

“Estos acuerdos aceleran la transformación hacia el establecimiento de las fuerzas armadas de Estados Unidos como una fuerza de combate que prioriza la inteligencia artificial”, señala el comunicado.

También representa la primera confirmación oficial del Pentágono sobre un nuevo acuerdo con Google, reportado a principios de esta semana.

Choque con Anthropic aceleró nuevos acuerdos

El esfuerzo por cerrar nuevos acuerdos para uso militar intensivo de IA surge mientras el Pentágono busca alternativas viables a la herramienta Claude, desarrollada por Anthropic.

Una ruptura entre Anthropic y altos funcionarios de defensa exhibió diferencias recurrentes entre el Pentágono y Silicon Valley sobre riesgos crecientes del uso de IA en la guerra.

Según dos funcionarios informados, el Pentágono negoció su acuerdo con Amazon Web Services hasta altas horas del jueves.

AWS mantiene desde hace más de una década respaldo a las fuerzas armadas estadounidenses, declaró Tim Barrett, portavoz de AWS.

“Esperamos seguir apoyando los esfuerzos de modernización del Departamento de Guerra, desarrollando soluciones de IA que les ayuden a cumplir sus misiones críticas”, afirmó.

Nvidia no emitió comentarios inmediatos. Un portavoz de Microsoft declinó declarar. Representantes de Reflection y Oracle no estuvieron disponibles.

Pentágono endurece postura tras disputa legal

El Pentágono rechazó respetar líneas rojas que Anthropic fijó para limitar el uso de IA en operaciones clasificadas por parte del ejército estadounidense durante recientes renegociaciones.

Además, buscó expulsar a la empresa de cadenas de suministro de defensa.

Anthropic no quería que su tecnología sirviera para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni para sistemas de armas totalmente autónomos.

Tras el conflicto, el Pentágono intensificó esfuerzos para que otras empresas acepten condiciones ampliadas de uso para modelos e infraestructura en redes secretas y ultrasecretas.

Funcionarios de defensa también buscan evitar que las fuerzas armadas dependan de una sola empresa o de un solo conjunto de limitaciones.

Nvidia permitirá mayor libertad al Pentágono

El nuevo acuerdo de Nvidia concede al Pentágono más libertad que convenios anteriores sobre IA.

Según una fuente cercana al tema, la empresa aceptó no imponer políticas de uso ni licencias que restrinjan el uso del Departamento de Defensa más allá de lo exigido por la ley estadounidense y la autoridad constitucional.

La misma fuente indicó que Nvidia aceptó proporcionar “un uso pleno y eficaz de sus capacidades en apoyo de las misiones del Departamento”, incluido el desarrollo de sistemas de armas autónomos.

Añadió que cualquier uso de modelos, pesos u otras capacidades de Nvidia deberá ser compatible con libertades civiles y derechos constitucionales de los estadounidenses conforme a la ley.

IA en guerra: debate sigue abierto

La agencia se fijó un plazo de seis meses para reemplazar a Claude, herramienta utilizada en operaciones militares estadounidenses contra Irán.

El desacuerdo permanece en una batalla legal.

El jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó al líder de Anthropic como un “lunático ideológico” y defendió el uso de IA por parte de su departamento.

“Nosotros cumplimos la ley y los humanos toman decisiones”, dijo Hegseth al Congreso. “La IA no toma decisiones letales”.

Cameron Stanley, director de inteligencia artificial y tecnología digital de la agencia de defensa, afirmó que los nuevos acuerdos ayudarán a los “equipos hombre-máquina” capaces de manejar grandes volúmenes de datos.

Aunque OpenAI firmó un acuerdo este año para ampliar el uso de sus modelos en redes clasificadas, sus herramientas aún no operan en redes militares clasificadas, indicó un portavoz.

Diversos grupos activistas advirtieron riesgos por depender de sistemas impredecibles para decisiones de vida o muerte.

Críticos sostienen que la IA puede cometer errores y generar sesgos de automatización, es decir, mayor confianza en resultados de máquinas que en el razonamiento humano.

Stanley no detalló los usos específicos que el Pentágono dará a estos modelos en operaciones clasificadas.

Los describió como herramientas que facilitarán análisis de datos, mejorarán comprensión en entornos complejos y permitirán tomar “mejores decisiones, más rápido”.

Claude es una de las herramientas utilizadas en Maven Smart System, plataforma digital que apoya operaciones de selección de objetivos y actividades en campo de batalla durante operaciones en Irán.

El Comando Central de Estados Unidos informó que utiliza diversas herramientas de IA para agilizar procesos.