¡Hay Clásico en La Liga!: ¿Cuándo es el partido de Barcelona vs. Real Madrid?

Barcelona llegará con altas probabilidades de coronarse ante o después de su enfrentamiento con el Real Madrid en el Spotify Camp Nou. [Fotografía. ChatGPT]

¿Habrá pasillo o los ‘culés’ festejarán el campeonato ante su máximo rival? El próximo clásico español entre FC Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga, se perfila como uno de los duelos más relevantes del cierre del torneo, ya que el equipo catalán llegará con altas probabilidades de consagrarse bicampeón de la competición frente al conjunto blanco.

Los dirigidos por Hansi Flick llegarán al encuentro como líderes de la competencia, con una amplia ventaja sobre el cuadro encabezado por Álvaro Arbeloa, que encarará el compromiso con la misión de mantener viva la esperanza de evitar otro año sin títulos.

Tras la eliminación de ambos equipos en los cuartos de final de la Champions League, el campeonato de liga en España se convirtió en prioridad para ambos conjuntos.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Barcelona vs Real Madrid?

El partido entre FC Barcelona y Real Madrid se jugará el domingo 10 de mayo, en el Spotify Camp Nou, en Barcelona.

El encuentro está programado a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

En territorio mexicano, la transmisión estará disponible a través de Sky Sports. El partido no estará disponible para plataformas de streaming o televisión abierta.

El partido podría definir si el Barcelona consigue su segundo campeonato de liga bajo la dirección de Hansi Flick o si el Madrid logra recortar la distancia para mantener viva la esperanza de disputar LaLiga.

Barcelona lidera LaLiga con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. [Fotografía. AP]

¿Cómo llegarán el Barcelona y el Real Madrid al clásico español?

Antes del encuentro del próximo fin de semana, ambos equipos deberán disputar compromisos ante rivales ubicados en la zona media de la clasificación de LaLiga.

El FC Barcelona visitará a Osasuna, en un encuentro que se prevé tenso, ya que la cancha de El Sadar en Pamplona suele representar una dificultad para el equipo catalán.

La última visita del cuadro blaugrana ante Osasuna terminó en una derrota por 4-2, resultado que cortó su racha de victorias al inicio de la temporada 2024-2025. Aquel encuentro estuvo marcado por las rotaciones que hizo el Barcelona. Sin embargo, el entrenador alemán advirtió que esa situación no se repetirá.

En caso de ganar, el Barcelona podría consagrarse campeón de la liga incluso antes de disputarse el clásico, siempre y cuando el Real Madrid no logre la victoria ante Espanyol en la cancha de Cornellà.

En cuanto al estado del plantel, el Barcelona recupera elementos importantes para el cierre de temporada como Raphinha y Marc Bernal, quienes no disputaron los cuartos de final ante el Atlético de Madrid en Champions debido a sus lesiones.

En el tramo final de la temporada, el equipo afrontará el cierre del torneo y el clásico con la ausencia de Lamine Yamal, debido a una rotura muscular en los isquiotibiales que sufrió en el partido ante el Celta de Vigo. Se espera que el joven español llegue a tiempo para disputar el Mundial 2026 con España.

Real Madrid deberá sus próximos compromisos ante el Espanyol y el Barcelona para evitar que el cuadro blaugrana se corone en el clásico. [Fotografía. AP]

Del lado del Real Madrid, el equipo encarará su partido ante el Espanyol con la presión de que un empate o una derrota podría darle el campeonato de liga al Barcelona antes del duelo del 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

En las últimas jornadas, el conjunto madrileño dejó puntos importantes ante Mallorca, Girona y Betis, y solo consiguió una victoria ante el Alavés, situación que lo coloca actualmente a 11 puntos del Barcelona, con 15 puntos por disputar.

El historial reciente favorece al Barcelona, que ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos: 3-2 en la Supercopa 2026, 4-3 en LaLiga 2025, 3-2 en la Copa del Rey 2025 y 5-2 en la Supercopa 2025. El único triunfo del Real Madrid en ese lapso fue 2-1 en LaLiga en octubre de 2025.

Este contexto coloca al Clásico como un duelo con impacto directo en la definición de LaLiga, en el que el Barcelona puede acercarse de forma definitiva al campeonato y el Real Madrid buscará mantenerse en la disputa hasta las últimas jornadas.