¿Quién es Álvaro Arbeloa, reemplazo de Xabi Alonso como DT del Real Madrid?

Xabi Alonso se va del Real Madrid un día después de la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, resultado que precipitó el cierre de su etapa al frente del club. En su lugar, Álvaro Arbeloa asume como nuevo director técnico del primer equipo.

El club hizo oficial el relevo mediante un comunicado en el que informó que el entrenador del Real Madrid Castilla toma las riendas del primer equipo de manera inmediata, sin especificar la duración del contrato.

El primer compromiso de Arbeloa al frente del conjunto blanco será la visita al Albacete, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, programada para este miércoles.

Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, etapa en la que el filial madridista se ubica en la cuarta posición del Grupo 1 de la Primera RFEF. Su ascenso al primer equipo se produce tras varios años de trabajo dentro de la estructura formativa del club.

Xabi Alonso se va del Real Madrid por 'mutuo acuerdo'. EFE/Archivo/Kai Försterling (Kai Försterling/EFE)

La carrera de Álvaro Arbeloa como entrenador en la cantera

Toda la trayectoria de Álvaro Arbeloa como técnico se ha desarrollado en las categorías inferiores del Real Madrid. Su etapa como entrenador comenzó en la temporada 2020-2021, cuando asumió la dirección del Infantil A, equipo con el que se proclamó campeón de Liga.

Posteriormente, Arbeloa dirigió al Cadete A durante la temporada 2021-2022 y más adelante al Juvenil A, cargo que ocupó entre 2022 y 2025. Al frente de esta categoría, logró uno de los periodos más exitosos del equipo juvenil, al conquistar el triplete en la temporada 2022-2023, compuesto por Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones.

En la temporada 2024-2025, Arbeloa volvió a proclamarse campeón de Liga con el Juvenil A, resultado que reforzó su posición dentro del organigrama deportivo del club antes de asumir el mando del Castilla y, posteriormente, del primer equipo.

El paso de Arbeloa por el Real Madrid como jugador

Antes de iniciar su etapa como entrenador, Álvaro Arbeloa fue jugador del Real Madrid entre 2009 y 2016. Durante ese periodo disputó 238 partidos oficiales y formó parte de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club.

Xabi Alonso esperaba extender su contrato hasta 2028. (AP Photo/Altaf Qadri) (Altaf Qadri/AP)

Como futbolista del conjunto blanco, Arbeloa ganó ocho títulos:

Dos Copas de Europa

Un Mundial de Clubes

Una Supercopa de Europa

Una Liga

Dos Copas del Rey

Una Supercopa de España

A nivel internacional, Arbeloa también tuvo una presencia constante con la selección española, con la que fue 56 veces internacional. Formó parte del equipo que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, así como las Eurocopas de 2008 y 2012.

El método Arbeloa: Presión alta, sistema 4-3-3 y una relación cercana con Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa es famoso por sus comentarios punzantes en ruedas de prensa, sus pleitos con árbitros y mensajes directos a sus futbolistas. Llega al primer equipo con una idea de juego cuyo eje es el sistema 4-3-3, un esquema con cuatro defensas, tres mediocampistas y tres delanteros.

Este planteamiento le permite sostener una presión alta, con el equipo adelantado en campo rival y una intensidad constante, principios que ha aplicado tanto en el Juvenil A como en el Real Madrid Castilla, con uso puntual del 4-4-2 según el desarrollo de los partidos.

Dentro del mediocampo, el técnico ha señalado la importancia del pivote defensivo, el llamado ‘6’, una posición clave para el equilibrio y la salida de balón del equipo.

Arbeloa mantiene una relación cercana con Xabi Alonso, forjada durante su etapa como jugador en el Liverpool y el Real Madrid. Ambos compartieron formas de trabajo centradas en el análisis del juego y el uso de drones en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para estudiar los entrenamientos desde distintos ángulos.

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid fue por ‘mutuo acuerdo’

El nombramiento de Arbeloa se produjo tras la salida de Xabi Alonso, quien dejó el cargo luego de caer 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. El Real Madrid informó que la decisión se tomó “de mutuo acuerdo” entre el club y el entrenador.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, señaló la institución en el comunicado oficial. Además, el club expresó su agradecimiento por “el trabajo y la dedicación en todo este tiempo” y le deseó éxito en su siguiente etapa profesional.

Xabi Alonso había asumido el cargo en junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen, para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes. Su debut se produjo el 18 de junio con un empate frente al Al-Hilal. Posteriormente, el Real Madrid sumó cuatro victorias en el torneo, aunque quedó eliminado en semifinales tras perder 4-0 ante el Paris Saint-Germain.

Durante la temporada en curso, el Real Madrid se encontraba segundo en LaLiga EA Sports, a cuatro puntos del Barcelona, además de ubicarse entre los ocho primeros en la fase de liga de la Champions League y clasificado a los octavos de final de la Copa del Rey.

En total, Xabi Alonso dirigió 34 partidos oficiales como entrenador del Real Madrid. De esos encuentros, el equipo registró 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Tenía un contrato hasta junio de 2028.

Con información de EFE y AP.