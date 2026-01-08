Fechas, horarios y dónde ver octavos de final de la Copa del Rey: Los rivales de Barcelona y Real Madrid

Los 16 mejores de la competencia llegaron a los octavos de final de la Copa del Rey y te contamos todos los detalles sobre los cruces (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, LaLiga EA Sports).

La Copa del Rey entra en su fase de octavos de final con una ronda marcada por cruces de alto contraste competitivo, en los que varios clubes de LaLiga EA Sports se medirán ante rivales de categorías inferiores, además de tres enfrentamientos directos entre equipos de la primera división española.

El sorteo definió eliminatorias que suponen un reto tanto deportivo como de gestión de plantillas para algunos de los principales aspirantes al título, los principales el FC Barcelona y Real Madrid.

Barcelona y una visita de riesgo ante el Racing de Santander

El Barcelona jugará como visitante frente al Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion —segunda división española—, en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final. El conjunto cántabro llega con antecedentes recientes que refuerzan su condición de rival incómodo, tras haber eliminado a Villarreal, un equipo de la parte alta de tabla de LaLiga.

El desafío supone una exigencia adicional para el Barcelona de Lamine Yamal, que afronta este compromiso dentro de un calendario con múltiples competiciones activas. Aunque el historial favorece al conjunto azulgrana, el escenario y el momento competitivo del Racing elevan el nivel de dificultad de la eliminatoria.

El Real Madrid vuelve a Albacete con antecedentes favorables

El Real Madrid CF visitará al Albacete en el estadio Carlos Belmonte, en un cruce que no se producía desde hace dos décadas. El conjunto blanco mantiene un historial favorable ante el equipo manchego, al que nunca ha perdido en competencia oficial.

Para el Albacete, el duelo representa uno de los encuentros más relevantes de su temporada, mientras que el equipo de Kylian Mbappé llega tras una clasificación exigente en la ronda previa ante el Talavera.

Atlético, Athletic y Valencia, ante equipos de Segunda División

El Atlético de Madrid se desplazará a Riazor para enfrentar al Deportivo de La Coruña, un rival histórico en la Copa del Rey frente al que mantiene un balance positivo. El cruce no se producía en este torneo desde la temporada 2003-04 y supone una oportunidad para el conjunto rojiblanco de avanzar en un torneo que no conquista desde hace más de una década.

El Athletic Club jugará como visitante ante la Cultural Leonesa, equipo de LaLiga Hypermotion que ya eliminó a un club de Primera en rondas anteriores, el Levante. Por su parte, el Valencia se medirá al Burgos en El Plantío, frente a un rival que ha mostrado capacidad para competir ante equipos de mayor categoría en esta edición del torneo.

Los tres duelos directos entre clubes de Primera

La ronda de octavos incluye tres enfrentamientos entre equipos de LaLiga EA Sports. El Real Betis recibirá al Elche; la Real Sociedad se enfrentará a Osasuna en el Reale Arena; y el Alavés jugará como local ante el Rayo Vallecano.

Estos cruces presentan un mayor grado de equilibrio competitivo. En el caso del Alavés y el Rayo, el partido traslada a la Copa del Rey una rivalidad directa entre dos equipos cercanos en la clasificación liguera. Real Sociedad y Osasuna, por su parte, llegan con registros irregulares como locales y visitantes, respectivamente, lo que incrementa la incertidumbre del resultado.

Fechas, horarios y dónde ver los octavos de final en México

Los octavos de final de la Copa del Rey se disputarán a partido único entre el 13 y el 15 de enero. En México, todos los encuentros podrán verse a través de Sky Sports:

Real Sociedad vs. Osasuna – martes 13 de enero, 14:00 horas

Cultural Leonesa vs. Athletic Club – martes 13 de enero, 14:00 horas

Real Betis vs. Elche – miércoles 14 de enero, 14:00 horas

Alavés vs. Rayo Vallecano – miércoles 14 de enero, 14:00 horas

Albacete vs. Real Madrid – miércoles 14 de enero, 14:00 horas (por confirmar)

Deportivo de La Coruña vs. Atlético de Madrid – miércoles 14 de enero, 14:00 horas (por confirmar)

Burgos vs. Valencia – jueves 15 de enero, 14:00 horas

Racing de Santander vs Barcelona – jueves 15 de enero, 14:00 horas

Con información de EFE.