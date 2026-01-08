¿Cruz Azul se va del Estadio Olímpico Universitario en el Clausura 2026? Esto sabemos

Cruz Azul se puede quedar sin estadio de cara al inicio del Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Cruz Azul cambia de sede y se va de Ciudad Universitaria y nuevamente se queda sin casa previo al inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, esto sabemos del caso.

‘La Máquina’ no tendría estadio de nueva cuenta, pues en el Clausura 2025 se despidió del Estadio Ciudad de los Deportes (e incluso se confirmó que por poco se iban de la CDMX), el cual se convirtió en ‘el nido’ del Club América, tanto varonil como femenil.

Cruz Azul Femenil ya confirmó su cambio de sede y deja atrás las instalaciones de La Noria para ahora jugar de local en el Estadio Centenario, en Cuernavaca, Morelos, ¿qué pasa entonces con el club Celeste en su rama varonil?

Cruz Azul podría cambiar de estadio para el Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul estaría a punto de irse de C.U. en el torneo del futbol mexicano previo al inicio del Mundial 2026 y disputar sus encuentros de local en una nueva cancha.

De acuerdo con ESPN, ‘La Máquina’ presentó una solicitud para jugar en el inmueble debido a las remodelaciones del Estadio Banorte (Azteca), acuerdo pactado entre la directiva del equipo de la Liga MX y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sin embargo, la UNAM rechazó el documento por los próximos partidos de los Pumas, quienes tienen participación en la CONCACAF Champions Cup, torneo en el que Cruz Azul fue campeón en 2025.

‘La Máquina’ está en aprietos porque su segundo juego en el Clausura 2026 de la Liga MX es de local y está programado para el 13 de enero contra el Atlas.

El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria fue la casa de Cruz Azul durante dos torneos de la Liga MX. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuál sería el nuevo estadio de Cruz Azul para el 2026?

Ante la imposibilidad de utilizar el Estadio Banorte (Azteca), que se prepara para el juego inaugural del Mundial 2026, el Cruz Azul debe buscar otra sede.

Según lo publicado por ESPN, lo más “fácil y viable” para ‘La Máquina’ es regresar al Estadio Ciudad de los Deportes y compartir el inmueble con las ‘Águilas’ del América... nuevamente.

Los dos clubes estarían a la espera de que termine el Mundial 2026 para llegar a las instalaciones del Azteca para el Apertura 2026 del futbol mexicano.

Siendo así que el histórico inmueble recibe a tres equipos de la Liga MX para el segundo torneo del 2026: América, Cruz Azul y el Club Atlante, quien también apunta para jugar en el Estadio Banorte, según lo comentado por Fox Sports.

Pero antes de que eso ocurra, primero se debe jugar el partido inaugural tras las remodelaciones entre la Selección Mexicana y Portugal, luego los 5 juegos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Cabe destacar que el Azteca para a la historia como uno de los estadios en recibir tres mundiales y ser la sede del primer partido en cada uno de ellos.

Cruz Azul podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes para el Clausura 2026 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Altas y bajas de Cruz Azul para el torneo 2026 de la Liga MX

El Cruz Azul presentó a dos nuevos jugadores para enfrentar a sus rivales en el nuevo torneo del futbol mexicano.

Se trata del delantero Miguel Borja y del argentino Agustín Palavecino. Pero también se despidió de dos jugadores considerados clave en su alineación: El primero de ellos es ‘Nacho’ Rivero, el capitán del equipo, quien se fue a ‘Xolos’ de Tijuana.

La segunda baja es el delantero Ángel Sepúlveda, quien se fue de ‘La Máquina’ para convertirse en nuevo jugador de las Chivas del Guadalajara.