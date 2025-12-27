La historia de Aldair ‘El Pollo’, exfutbolista del América en prisión: ‘Me cuadraron un robo’

Aldair ‘El Pollo’ es un talentoso jugador, campeón de goleo en el torneo de reclusorios y exfutbolista de fuerzas básicas con experiencia en Pumas y América. Actualmente, cumple una condena en prisión de 17 años.

De niño, Aldair jugaba futbol en su casa y su madre se dio cuenta de que tenía talento, por lo que lo inscribió en una escuela de futbol Cruz Azul Santa Martha y mejoró con el paso de los años.

“No era un club oficial, pero en esa escuela el profesor tenía un amigo que lo invitaba a varios torneos a participar en Xochimilco en (las canchas de) ‘Zague’, en la Noria, en el Club América, en CU en Cantera”, contó en una entrevista con el canal de YouTube ‘Penitencia’ desde la sede de su reclusión.

Durante la celebración de una copa organizada por la marca Pepsi, un visor lo invitó a probarse durante 6 meses en la Cantera de Pumas. Gracias a su talento, se quedó en las fuerzas básicas del Club Universidad Nacional. Sin embargo, la situación familiar no ayudó a su pleno desarrollo deportivo.

“El profesor se da cuenta de mi habilidad, que sí soy bueno para el deporte y me quedo en el club (Pumas). Me registran y me regalan los uniformes, pero mi problema es que no había economía, se nos hacía muy complicado irnos desde Iztapalapa hasta CU. No teníamos carro, nos teníamos que ir en Metro, en autobús... el tráfico”, relató.

El director de su escuela le dio permiso de salir una hora antes para poder llegar a sus entrenamientos y, gracias a sus cualidades, reforzaba a otras categorías de edad. Así fue como trazó su camino hasta la segunda división y posteriormente ‘saltó’ al equipo más ganador de México: el Club América, pero la situación financiera no mejoraba en casa.

“Nos pedían dinero para viajar y no era el único hermano. Somos tres. Los otros dos también juegan bonito futbol. Mi papá nos decía: ‘los tres o ninguno’. Nos llevaba a los tres y nos hacían un descuento, pero no había para los viajes”, como uno anual en Acapulco, al que no pudo asistir y se quedó en casa desconsolado.

Ante la situación familiar, un amigo lo acercó a la ‘talacha’, es decir, un equipo ‘de barrio’ en donde les pagan por jugar. Todo iba bien hasta cuando tenía 16 años: “ocurrió una tragedia, mi rodilla me la tronaron. (Estaba jugando) en las canchas de Peñón Viejo”, al oriente de la Ciudad de México.

Tras esto, tuvo que mentir en el club: dijo que se había accidentado en casa y dejaron apoyarlo ante sospechas de que jugaba por fuera.

Eventualmente, dejó su proceso como futbolista y se rodeó de amistades poco convenientes para él: “me decían: ‘vámonos a un antro’ o ‘a tomar’ y empecé a probar la marihuana, a fumar y todo ese tipo de amistades fue lo que me trajo aquí (a la cárcel)”.

Hoy en día, a algunos de sus excompañeros futbolistas los ha visto triunfar: “Raúl Jiménez, Roberto de la Rosa, ha venido aquí; ahorita el que viene es el boxeador, Picasso. Infinidad, varios futbolistas”. ‘El Pollo’, incluso presume que tiene una foto con el actual jugador del Fulham, que se formó en el América: “Tengo fotos con él: mis primos y su papá”.

Aldair pasó de ser jugador del América a recluso. (Fotoarte; El Financiero / Créditos: Club América, IA Gemini).

¿Por qué Aldair ‘El Pollo’ acabó en la cárcel? Así fue como lo detuvieron

De acuerdo con su testimonio, está en prisión por robo, delito del que, asegura, fue inculpado sin cometerlo: “Me cuadraron un robo. Lo cometí, pero no lo cometí (...). A lo mejor llegué a cometer uno que otro, mínimo, no llegar a matar a alguien. Todo fue por cotorrear con la banda”.

Aceptó que, en algún momento, cometió atracos menores en tiendas como Oxxo: “Nos metíamos, llegábamos y unas botellas, los refrescos, y vámonos, salte. Por cotorrear”.

El día que lo detuvieron, estaba en una fiesta. Fue por unas cervezas con unos amigos a la tienda y lo arrestaron en un automóvil: “El repartidor de las Sabritas, al vernos a todos, se espanta. Le hablan a la patrulla: llega, me agarran y nos cuadran un robo de vehículo” de repartición de mercancía.

“Al vernos que nos habíamos metido a un callejón, se sacó de onda, se metió a la tienda ‘a acomodar al producto’ pero empezó a marcar. Ya, cuando vimos, entraron las patrullas. Nos agarraron adelante, ni siquiera nos agarraron en la camioneta”, recordó.

Aldair y sus amigos estaban ebrios, asegura que no llevaban armas. El ‘Pollo’ tenía un envase de Coca-Cola y otro de caguama en la mano y en su expediente hay un cuchillo de cocina, el cual puntualizó que no era suyo.

Ante esto, le dieron 17 años de prisión, de los cuales lleva casi 6 cumplidos. Por gracia de la Santa Muerte —según le adjudica él— le dieron la opción de ser pre liberado a los 8 años con 9 meses si paga una multa y una reparación del daño.

Cuando salga de prisión, Aldair espera poderse unir al equipo Emperors FC en la People’s League, ya que conoce al presidente del equipo, el boxeador Alan ‘Rey David’ Picasso, quien lo invitó personalmente a su escuadra tras haber visitado el penal y presenciado su gran talento para jugar.