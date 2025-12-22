¿Dónde ver Naoya Inoue vs. Alan ‘Rey David’ Picasso? El mexicano va contra uno de los mejores libra por libra

El 'Rey David' Picasso combate por los tres cinturones del peso supergallo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Ring Telmnex Telcel, IA Gemini).

El boxeador mexicano Alan ‘Rey David’ Picasso enfrentará a Naoya Inoue, considerado uno de los mejores libra por libra del mundo, en una pelea que pone en juego los cuatro campeonatos mundiales del peso supergallo.

El combate será el evento estelar de The Ring V ‘Night of the Samurai’, función que se celebrará en Riad, Arabia Saudí, y que marcará el cierre del calendario internacional de alto nivel.

La cita no es menor: Inoue llega como campeón indiscutido con los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Picasso afronta su primera oportunidad para ser campeón mundial, tras una carrera construida sin derrotas, con títulos secundarios y un ascenso sostenido dentro de los rankings.

¿Cuándo y dónde es la pelea Naoya Inoue vs. Alan Picasso?

La pelea entre Naoya Inoue y Alan David Picasso se disputará la madrugada del sábado 27 de diciembre en el Mohammed Abdo Arena, en Riad.

En México, la transmisión del show comenzará a las 03:00 horas (tiempo del centro), mientras que el combate estelar se espera que inicie aproximadamente a las 7:00 horas (CDMX).

La función será transmitida en exclusiva por DAZN, bajo el formato pago por evento (PPV) por $366 MXN, de acuerdo con la plataforma, pero también disponible sin coste adicional con la suscripción premium DAZN Ultimate.

Pelea : Naoya Inoue vs. Alan David Picasso

: Naoya Inoue vs. Alan David Picasso Evento : The Ring V

: The Ring V Fecha : Sábado 27 de diciembre

: Sábado 27 de diciembre Hora : 3:00 am (CDMX) inicio de la cartelera; 7:00 am (CDMX) aproximadamente inicio de la pelea estelar

: 3:00 am (CDMX) inicio de la cartelera; 7:00 am (CDMX) aproximadamente inicio de la pelea estelar Sede : Mohammed Abdo Arena, Riad, Arabia Saudí

: Mohammed Abdo Arena, Riad, Arabia Saudí Títulos en juego : CMB, Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB)

: CMB, Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) División: Peso supergallo (122 libras)

¿Cómo llegan Inoue y Picasso a la pelea estelar en The Ring V?

Naoya Inoue presenta un récord profesional de 31 victorias sin derrota, con 27 nocauts, y a sus 32 años se mantiene como una de las figuras más dominantes del boxeo actual. El japonés ha sido campeón mundial en cuatro divisiones distintas y esta es su segunda etapa como campeón indiscutido, consolidándose como referencia histórica del peso supergallo.

Durante 2025, Inoue sumó tres victorias, incluyendo nocauts ante Ye Joon Kim y Ramón Cárdenas, además de una decisión ante Murojdon Akhmadaliev, pelea en la que no logró noquear por primera vez desde 2019. Llega como absoluto favorito para la defensa de sus cinturones.

Alan David Picasso, invicto con 32 triunfos, un empate y 17 nocauts, es el retador mexicano a sus 25 años. El nacido en Naucalpan ha desarrollado su carrera desde 2017 con un enfoque progresivo, acumulando experiencia en México y en escenarios internacionales antes de recibir la oportunidad de un campeonato mundial.

Picasso es campeón del título Silver del peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que obtuvo tras vencer por decisión unánime a Azat Hovhannisyan, y llega respaldado por su victoria más reciente ante Kyonosuke Kameda, conseguida fuera de México por decisión mayoritaria.

Cartelera completa de The Ring V en Riad

La velada The Ring V contará con varios combates relevantes, incluyendo peleas de alto impacto y nombres de gran peso:

Naoya Inoue vs. Alan David Picasso : Mundiales CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo - PELEA ESTELAR

: Mundiales CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo - PELEA ESTELAR Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández: Peso supergallo

Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji: Campeonato mundial FIB del peso supermosca

Taiga Imanaga vs. Eridson García: Peso superpluma

Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana: Peso supergallo

La presencia de Junto Nakatani añade un elemento estratégico a la función, ya que una eventual victoria tanto de él como de Inoue podría abrir la puerta a un cruce directo en 2026.

Alan Picasso: el reto más grande de su carrera

Más allá de los números, el combate ante Inoue representa el punto culminante del proyecto deportivo de Alan Picasso. Becario del programa Ring Telmex-Telcel y estudiante universitario, el mexicano ha sido señalado por el propio presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, como una de las futuras figuras del boxeo nacional.

Picasso no llega como un aspirante improvisado. Ha superado pruebas tanto en México como fuera, y ha demostrado solvencia en peleas largas, control emocional y consistencia táctica.

Enfrentar al campeón indiscutido no solo implica un desafío deportivo, sino la posibilidad histórica de convertirse en el primer boxeador mexicano en ganar los cuatro títulos mundiales de una división en un solo combate, de acuerdo con The Sporting News.