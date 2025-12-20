‘Merecía un poquito más’: Javier Aquino anuncia su salida de Tigres UANL tras 10 años

Tigres no renovó el contrato de Javier Aquino, jugador 'felino' desde 2015 que ganó 5 títulos con el club.

La final Toluca vs. Tigres del Apertura 2025 fue una de las más emocionantes en los últimos años, pero también significó el último partido de Javier Aquino con los felinos, aunque la despedida no ocurrió como le hubiese gustado.

Aquino jugó por más de 10 años con la camiseta universitaria, pero este sábado deja el club con un sabor amargo por la forma en que ocurrieron las cosas.

Mientras tanto, Tigres comparte un emotivo video de despedida a uno de los futbolistas más importantes de la UANL en los últimos años, esto después de una publicación sencilla (misma que ya eliminaron) dándole las gracias.

¿Qué pasó con Javier Aquino en Tigres?

La tarde de este sábado, Javier Aquino realizó una transmisión en vivo a través de Instagram en la que anuncia su salida de Tigres, después de que el equipo decide no renovar su contrato.

“Estoy con la capacidad de decirles que el día de la final contra Toluca fue mi último partido con el club, mi último baile, mi último momento. Y me hubiera gustado disfrutarlo de diferente forma, porque amo mucho al club”, menciona Aquino.

Javier Aquino jugó 10 años en Tigres. (Cuartoscuro)

¿Por qué Javier Aquino se va de Tigres UANL? Esto dijo de su salida

En su video, el futbolista mexicano explica que la decisión se tomó directamente ‘desde arriba’, por las personas que dirigen a Tigres, quienes no pretendían negociar con Javier su permanencia.

“Simplemente me dijeron que no querían que continuara, y después de una larga conversación lo acepté, lo asimilé y quise compartirlo con ustedes. No fue nada personal, supongo que todo es viendo como una finalidad de la grandeza del club”.

Dentro de estas conversaciones, el club le ofreció una reducción en su sueldo como futbolista de la Liga MX, algo que no considera justo ni “normal”.

“Nunca estuve negado a ninguna negociación. Me ofrecieron una reducción salarial que a ningún jugador que juega 48 partidos de 50 lo ofrecerían en ningún club. Esto no lo digo como queja, lo aclaro; no es un reproche hacia nadie, pero tampoco es normal”, revela.

En este sentido, también aclara que en ningún momento hubo algún conflicto o malentendido en cuanto al tema económico.

“Di todo por el club siempre. Siempre los puse por delante; por delante de mí y de mi familia, de todos, y siento que merecía un poquito más. No en lo económico. No se confundan (…) el tema no fue económico en ningún momento”.

Javier Aquino lamenta que no lo dejaran despedirse

Una de las situaciones que más destaca Javier Aquino, canterano de Cruz Azul, es que el club no le informara con anticipación su salida, pues en caso de saber habría tenido la oportunidad de despedirse de sus compañeros.

“Tampoco acepto el que me hayan quitado el derecho de despedirme de buena forma, de despedirme de la gente; al menos darle un mensaje a mis compañeros, de decirles cuánto los aprecio, cuánto los quiero, cuán orgulloso me siento de haber tenido la oportunidad de compartir cancha con ellos”.

“No tengo problema con que se cumpliera un ciclo, simplemente pedía que se me hubiera notificado y poder disfrutar de otra forma el último partido que jugué con la camiseta de mis Tigres”, agrega.

Reacción de Tigres a la salida de Javier Aquino

A través de redes sociales, los Tigres de la UANL comparten un video para darle las gracias a Javier Aquino después de 10 años y medio portando la camiseta felina, en el que aparecen fragmentos de una entrevista al futbolista y algunos de sus mejores momentos en la cancha.

Además, publican un comunicado no solo con los números más importantes de Aquino en Tigres, también con el que agradecen la entrega del futbolista.

“La institución buscará honrar su trayectoria de la mejor manera y le reitera que las puertas de Tigres siempre estarán abiertas y que su sitio en el Anillo de Leyendas estará seguro. Gracias por todo, Javier. Esta siempre será tu casa”, dice la misiva.