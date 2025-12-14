⁠La historia de Eugenio Pizzuto: Brilló en Brasil, sufrió en Europa y hoy se pierde la final Tigres-Toluca

Aún no era mayor de edad cuando Eugenio Pizzuto ya era capitán de la Selección Mexicana Sub17 y subcampeón del mundo. En ese ahora lejano 2019, el mediocampista fue pieza clave en el desempeño del ‘Tri menor’ que perdió ante Brasil en la final. Seis años después, esa joven promesa no está en la convocatoria para la final de la Liga MX entre Tigres de la UANL y los Diablos Rojos del Toluca.

Nacido el 13 de mayo de 2002, en San Luis Potosí, Eugenio Pizzuto es un futbolista mexicano con ascendencia italiana que ‘brilló’ como juvenil, jugó en el extranjero; sin embargo, su carrera fue víctima de lesiones y decisiones controvertidas que lo mantienen lejos de su mejor nivel.

Actualmente, Eugenio Pizzuto es jugador de Tigres; sin embargo, está borrado de las convocatorias del técnico Guido Pizarro y suma unos cuantos partidos en la Liga MX pese a que, en su momento, fue considerado una promesa del futbol mexicano.

¿Qué pasó con Eugenio Pizzuto? Así ha sido su ‘accidentada’ carrera.

Así comenzó la carrera de Eugenio Pizzuto en el futbol

La carrera de Eugenio Pizzuto comenzó en Europa. Cuando apenas tenía 12 años, el menor superó los filtros para entrar al Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, equipo que hizo visorias en Monclova, Coahuila.

Durante un par de años, Pizzuto destacó en el futbol juvenil en Oceanía. No obstante, nunca jugó en el plantel principal debido a las regulaciones de la FIFA.

A los 15 años, Pizzuto regresó a México, donde lo recibió el Pachuca, una de las canteras más importantes de los últimos años y de dónde han salido jugadores como Irving ‘El Chucky’ Lozano y Erick Gutiérrez, ambos con paso europeo tras brillar en el cuadro de la ‘bella airosa’.

En Pachuca se desarrolló como uno de los principales talentos. Su visión del juego, sus habilidades para recuperar el balón, así como sus características y liderazgo dentro de la cancha le valieron ser convocado con la Selección Mexicana para el Mundial Sub-17 en Brasil.

Ganó el Balón de Bronce: Eugenio Pizzuto deslumbró en el Mundial Sub-17

Pizzuto se ganó la capitanía de la Selección Mexicana sub-17 en 2019, luego de ganar la Concacaf U17 Championship contra Estados Unidos.

Aunque no brilló por sus goles (1) y asistencias (2), el juvenil mexicano destacó por la creación de juego, como un pivote en el medio campo, acompañado de jugadores como Emilio Lara, campeón con las Águilas del América, y Santiago Muñóz, quien jugó para el Newcastle United.

En el Mundial Sub-17, Pizzuto fue clave para vencer a selecciones como Países Bajos, Paraguay y Corea del Sur. En ese 2019, la Selección Mexicana jugó la final contra Brasil.

Al final, los brasileños se impusieron por marcados de 2 a 1, pero la actuación de Eugenio Pizzuto le valió para ser seleccionado como el tercer mejor jugador del Mundial Sub17 de 2019. Por esa razón, el mediocampista mexicano se llevó a casa el Balón de Bronce.

La lesión que ‘rompió’ la carrera de Eugenio Pizzuto

Meses después de la ‘hazaña’ de Pizzuto y la Selección Mexicana Sub-17, el ‘Tuzo’ de Pachuca recibió su primera gran oportunidad en la Liga MX. Era enero de 2020 y fue convocado por Pachuca para el partido contra los ‘Panzas Verdes’ del León, correspondiente a la Jornada 3.

Ingresó al minuto 59 en un cambio por Franco Jara. Apenas tenía 8 minutos dentro del terreno de juego, cuando Eugenio Pizzuto se lesionó solo al tratar de interceptar un balón.

Una de sus piernas se quedó atorada en el pasto, el resto de su cuerpo siguió de frente y ya no se levantó. Los gritos de dolor y desesperación se escucharon en el estadio. El cuerpo médico de los Tuzos del Pachuca ingresó y se llevaron, entre lágrimas, al jugador en el ‘carrito de las desgracias’.

Días después, el parte médico confirmó fractura del peroné y luxación del tobillo derecho. Ambas lesiones pusieron punto final a su carrera en Pachuca, en ese torneo de la Liga MX que se suspendió por la pandemia de COVID.

En el verano, Pizzuto abandonó Pachuca e hizo valer su pasaporte comunitario para volver a Europa, donde fichó con el Lille de Francia; sin embargo, mientras se recuperaba de aquella lesión tardó en adaptarse al equipo que ‘destronó’ al Paris Saint Germain (PSG) y quedó campeón de la League 1.

Pizzuto nunca debutó con el Lille en un partido oficial, solo disputó partidos amistosos. Además, en 2021 se reveló que tenía síndrome compartimental, una afección grave que implica aumento de la presión en un compartimento muscular, lo que obligó al joven a ingresar de nuevo al quirófano y a salir de los planes del Lille.

Tras su segunda cirugía, el futbolista mexicano buscó un nuevo equipo. Su destinó fue Portugal. Pizzuto logró un acuerdo con el Sporting Braga, en su cuadro B, con el objetivo de recuperar su nivel y debutar en el equipo, una vez que tuviera ritmo de nuevo.

No obstante, el futbolista, lejos de su mejor nivel como juvenil, tampoco debutó en Europa y tuvo que volver a México, donde los Tigres de la UANL lo firmaron como agente libre.

Aunque sus inicios fueron prometedores, y colaboró para ganar el Campeón de Campeones, Pizzuto no se ha podido adaptar al cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), e incluso ha sido relegado a la Sub-23 en distintas ocasiones.

Ahora, con 23 años, Eugenio Pizzuto está lejos de ser titular con el finalista Tigres, y más aún de ganarse un lugar nuevamente con la Selección Mexicana.