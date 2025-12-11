Tigres vs. Toluca HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gran final de ida de la Liga MX?

El 'Volcán' de San Nicolás es el territorio en el que se viven los primeros 90 minutos de emociones en la gran final de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock, Deportivo Toluca, Tigres UANL).

La final de la Liga MX presenta un primer capítulo de Tigres vs. Toluca. Esta noche en Nuevo León se anticipa una serie cerrada, estratégica y que se definirá en contra de aquel que pierda la atención al detalle.

A continuación, te presentamos todos sobre la final de la Liga MX, donde no solo se presentan los mejores equipos de esta Liguilla, sino que también los del torneo regular; se encaran el primero y segundo de la tabla general del Apertura 2025.

Horario de HOY: ¿A qué hora y dónde ver Tigres vs. Toluca EN VIVO?

La gran final del Apertura 2025 arranca este jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del del centro de México) en el Estadio Universitario ‘Volcán’ en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La transmisión oficial del partido estará disponible mediante TUDN, Canal 5, ViX Premium, Azteca Deportes y Azteca 7.

Tigres llega con la misión de hacerse fuerte en casa y ante su público, consciente de que un triunfo es prácticamente obligatorio antes de visitar la altura de Toluca.

Instancia : Ida, final del Apertura 2025

: Ida, final del Apertura 2025 Fecha : Jueves 11 de diciembre

: Jueves 11 de diciembre Hora : 20:00 horas

: 20:00 horas Transmisión : Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes, Azteca 7

: Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca Deportes, Azteca 7 Sede: Estadio Universitario (El ‘Volcán’)

¿Cómo llegan Tigres y Toluca a la final de la Liga MX?

En lo deportivo, el equipo dirigido por Guido Pizarro buscará imponer su ritmo desde el inicio con un arsenal ofensivo que combina jerarquía, experiencia y talento internacional: Ángel Correa, Juan Brunetta, André-Pierre Gignac, Fernando Gorriarán y Diego Lainez integran una de las líneas de ataque más profundas del país. La intención es clara: pegar primero, respaldar su condición como la mejor defensa del torneo y obligar a Toluca a remar cuesta arriba el domingo.

El Toluca de Antonio Mohamed llega con su estructura colectiva como principal fortaleza. Si bien mantiene en duda a Alexis Vega, lesionado, el equipo confía en suplirlo con una de sus figuras del momento: Helinho, quien atraviesa semanas de alto rendimiento. La responsabilidad ofensiva recaerá nuevamente en Paulinho, campeón en la tabla de goleo individual y pieza clave para el ‘Turco’.

La serie enfrenta a los dos equipos más consistentes del torneo. Toluca dominó la fase regular como líder general con 43 goles, el ataque más letal del semestre, sostenido con una defensa que terminó como la segunda mejor del país. Tigres cerró como sublíder gracias a una solidez defensiva sobresaliente: apenas 16 goles permitidos en el arco de Nahuel Guzmán.

Ambos llegan después de avanzar de manera dramática en semifinales sin ganar sus series: Toluca empató 3-3 vs. Monterrey, mientras Tigres igualó 2-2 con Cruz Azul. La posición en la tabla fue determinante para que los dos avanzaran, pero ese criterio ya no aplica en la final: el campeón será quien gane en el global, tiempos extras o penales.

El duelo también enfrenta dos filosofías. Mohamed dijo en el día de medios de Toluca que la final será una serie “de detalles”, consciente de que Tigres posee jerarquía y un historial ganador reciente. Aun así, Toluca vive un momento anímico óptimo, con un año sólido que su técnico pretende coronar con el título.

Tigres no solo se apoya en su defensa: la combinación de experiencia internacional, capacidad asociativa y profundidad ofensiva lo convierte en un rival que sabe manejar finales y ejecutar bajo presión.

Además, la altura de Toluca (2,600 metros) será factor en la vuelta, razón por la cual Tigres llega prácticamente obligado a sacar ventaja en la Sultana del Norte.

A nivel histórico, se trata de la primera final entre ambos, pero con antecedentes importantes en liguillas: Tigres domina los enfrentamientos con seis series ganadas en siete cruces, aunque todo vuelve a cero en esta disputa por el título.

El desenlace también moverá la jerarquía del fútbol mexicano:

Si Toluca es campeón, llegará a 12 títulos , alcanzando a Chivas como segundo máximo ganador.

es campeón, llegará a , alcanzando a Chivas como segundo máximo ganador. Si Tigres levanta la copa, alcanzará nueve campeonatos, empatando a Cruz Azul como el cuarto más ganador.

Final de la Liga MX: ¿Cuándo es la vuelta Toluca vs. Tigres?

El choque definitivo se celebrará este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas, en el Estadio Nemesio Diez, una cancha tradicionalmente complicada por su intensidad y su altura. La transmisión estará disponible en TUDN, Canal 5, ViX Premium, Azteca Deportes y Azteca 7.