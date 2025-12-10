Fanki responde tras ‘regaño’ de Profeco: Cancela hoy la preventa México vs. Portugal por ‘actividad inusual’

El sitio Fanki se cayó durante la preventa de boletos del México vs. Portugal. (Foto: Cuartoscuro/fanki)

Fanki compartió un comunicado donde informó que se cancela la preventa de boletos de México vs. Portugal debido a “actividad inusual” en el sitio web.

La reacción de la boletera ocurrió luego de que la Profeco solicitara transparencia en el proceso de adquisición del partido de la Selección Mexicana ante Portugal en el Estadio Banorte (Azteca).

Fanki explicó que por seguridad y protección del usuario no se apertura la venta durante este 10 de diciembre para, al mismo tiempo, salvaguardar la plataforma.

Los servidores de la página de Fanki se cayeron minutos antes de la preventa. (Foto: Captura) (Captura de pantalla)

¿Qué pasó con la preventa de boletos de México vs. Portugal HOY?

Durante la preventa de boletos de Portugal vs. México, que se iba a realizar en el sitio web Fanki, la misma página realizó un monitoreo y detectó irregularidades en el tráfico antes de habilitar el acceso a los interesados en adquirir un ticket.

“Sabemos que es uno de los partidos más esperados del año y entendemos la emoción de todos los aficionados, sin embargo, nuestra prioridad es garantizar una experiencia segura, justa y estable para todas las personas”.

Por este motivo, la boletera decidió reprogramar la venta anticipada una vez que se asegure el correcto funcionamiento de la página, así cómo proteger la integridad de los clientes durante la transacción.

“Buscamos garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura, agradecemos la paciencia y comprensión”.

Los detalles de la nueva fecha y horarios de la preventa de México vs. Portugal se comparte en las redes sociales oficiales de Fanki.

Más información en breve