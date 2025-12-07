Un boleto para el Mundial 2026 en el Azteca en más de 1 millón de pesos: Así va la reventa

El costo de los boletos para el Mundial 2026 desde el Estadio Azteca sobrepasa el millón de pesos. (Foto: Shutterstock)

¿Te parece que somos ricos? En la reventa de boletos para el Mundial 2026 hay unos que superan el millón de pesos en costo para entrar al partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA,

El costo es por un ticket para estar presente en diferentes juegos desde el ‘Coloso de Santa Úrsula’, incluido el partido inaugural de la Selección Mexicana de Javier Aguirre contra el equipo de Sudáfrica.

Y aunque hay de diferentes precios, destaca el más costoso, que es para acudir a los juegos de dieciseisavos y cuartos de final desde el Estadio Azteca.

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercera inauguración de un Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Cuánto cuesta un boleto para el México vs. Sudáfrica del Mundial 2026 en la reventa?

Sí, sabemos que la reventa se presta para estafas, pero hay algunas plataformas digitales que se dedican a esta acción de la venta de tickets y entre ellas está Stubhub.

En su página ya existe un apartado dedicado únicamente a boletos para el Mundial 2026 y el partido inaugural.

Hay diferentes tickets con costos variados al depender de la zona en la cual se adquieran, por ejemplo, hay en gradas, en zonas VIP y en ubicaciones alrededor de la cancha del Estadio Azteca.

Dentro de la página se dividen en categorías, de la 1 a la 4, y entre más alto el número se tienen mayores restricciones como vista limitada.

Sin embargo, para el Mundial 2026 casi todos están catalogados como categoría 1 y estos son los precios:

Categoría 4: Desde $63, 522 hasta $85,136 MXN

Categoría 3: Desde $94,00 hasta $104,235 MXN

Categoría 2: Desde $99,964 hasta $227, 028 MXN

Categoría 1: Desde $188, 634 hasta $927,429 MXN.

Los boletos para el partido del Mundial, que casi alcanzan el millón de pesos, son justo enfrente de la cancha, a los costados.

El Estadio Azteca recibe un partido de la Copa del Mundo de la FIFA dentro de los dieciseisavos de final entre el primero del Grupo A contra el tercero del E, F, H o I.

Los costos de los boletos en reventa para los partidos en el Azteca del Mundial 2026. (Foto: Stubhub)

En ese caso, los costos de la reventa superan el millón de pesos y quedan de la siguiente manera:

Categoría 3: Desde $24,537 hasta $361,469 MXN

Categoría 2: Desde $28,626 hasta $173,152 MXN

Categoría 1: Desde $85,136 hasta $1,078,384 (FIFA Pavilion)

Finalmente, para el partido de cuartos de final en el Estadio Azteca, los costos en la reventa son los siguientes:

Categoría 4: $29,308 MXN

Categoría 3: Desde los $29,308 MXN hasta $141,893 MXN

Categoría 2: Desde $32,993 hasta $141,893 MXN

Categoría 1: Desde $43,354 hasta $1,078,384 (FIFA Pavilion)

La compra de los tickets se hace con una tarjeta de débito o crédito y los mismos se envían de manera digital.

Cabe destacar que no se permite la elección de asientos de cada uno de los boletos, únicamente se compra por zona del recinto, además, no siempre se habilitan de manera instantánea.

Estos son los precios en la reventa para el partido inaugural del Mundial 2026. (Foto: Stubhub)

¿Cuál es el grupo de México para el Mundial 2026 y cuándo son los partidos?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre debuta en el Mundial 2026 contra Sudáfrica el 11 de junio de 2026 en un juego desde el Estadio Azteca.

El resto de los partidos de la fase de grupos de México son los siguientes: