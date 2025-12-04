¿Qué tarjetas Banorte NO participan en la preventa de México vs. Portugal? Esto sabemos

La preventa del México vs. Portugal será con Banorte pero no todas las tarjetas participan (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Cuartoscuro).

La expectativa por el partido amistoso México vs. Portugal —que reinaugurará el Estadio Banorte y podría contar con la presencia de Cristiano Ronaldo— desató un gran interés por la preventa de boletos.

En medio de dudas a lo largo de las última shoras, Banorte, banco encargado de la preventa, aclaró públicamente qué tarjetas participan y cuáles quedan fuera del proceso. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Qué tarjetas Banorte NO participan en la preventa?

Banorte confirmó que, aunque la preventa de México vs. Portugal es exclusiva para clientes de débito o crédito del banco, no todos los plásticos aplican. De acuerdo con los mensajes oficiales de la banca en redes sociales, quedan excluidas:

Tarjetas de crédito que NO participan

Básica

Empresarial

Corporativas

Fácil

Tarjetas de débito que NO participan

Suma Menores

Prepago

Apoyos gubernamentales

México vs. Portugal reinaugura el Estadio Azteca (Banorte). (Fotos: AP / IA Gemini / @miseleccionmx).

Lo que sabemos sobre la preventa exclusiva Banorte: ¿Cuándo y dónde es?

La preventa se realizará del 10 al 12 de diciembre de 2025, iniciando el próximo miércoles a partir de las 9:00 horas y finalizando el día 12 a las 11:59 de la noche, o antes si los boletos se agotan.

La preventa de México vs. Portugal no será por Ticketmaster, sino a través del sistema de boletaje Fanki, plataforma encargada de la logística, horarios y funcionamiento.

Banorte también confirmó que los aficionados que ingresen a la plataforma para adquirir sus boletos podrán comprar un máximo de seis boletos por persona siempre y cuando su tarjeta sea elegible.

Se reinaugura el Estadio Azteca con el México vs. Portugal (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, miseleccion.mx, fpf.pt).

¿Cómo llegará la Selección al México vs. Portugal en el Estadio Banorte?

El duelo del 28 de marzo tendrá un simbolismo especial: será el primer partido oficial que se juegue en el Estadio Banorte tras su remodelación, antes conocido como ‘Azteca’.

Este encuentro marcará el inicio deportivo del recinto rumbo a al Mundial 2026, donde será sede del partido inaugural de México ante un rival que se decidirá en el sorteo de la FIFA.

México enfrentará a Portugal, sexta selección del ranking FIFA, en un choque que representa una prueba de élite para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Sin embargo, no todo es ‘miel sobre hojuelas’ para los aficionados. Y es que existe expectativa por la posible presencia del multimillonario Cristiano Ronaldo, figura que elevaría aún más la relevancia del encuentro, por una sanción de la FIFA, la cual ya cumplió pero le dará dos partidos de castigo en caso de incurrir en una indisciplina.

Se espera que Cristiano Ronaldo pueda estar en el 'Coloso de Santa Úrsula' (EFE / Cuartoscuro). (EFE / Cuartoscuro)

El otro partido de preparación: México vs. Bélgica

Tres días después del juego ante Portugal, el 31 de marzo de 2026, México viajará a Chicago para medirse a Bélgica en el Soldier Field. La selección europea ocupa el octavo lugar del ranking FIFA y representa otra prueba de alto nivel en la preparación del ‘Tri’ rumbo al Mundial.

Ambos encuentros forman parte del calendario solicitado por Javier Aguirre para medir al equipo ante rivales de talla mundial, en un momento deportivo marcado por una racha reciente de seis partidos sin victoria.