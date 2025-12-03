Cruz Azul vs. Tigres semifinal de ida en la Liga MX 2025 HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Estos son los detalles del partido de ida de Cruz Azul vs. Tigres en las semifinales de Liga MX 2025. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

¡Tan cerca de la final! Tigres y Cruz Azul protagonizan una de las dos llaves de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.

‘La Máquina’ venció a Chivas para conseguir su pase a la antesala de la final y Tigres UANL derrotó a Tijuana, liderados por Gil Mora.

Ahora, los dos equipos buscan acercarse a la gloria que implica ser campeones del futbol mexicano en el Apertura 2025.

Tigres derrotó 5-0 a Xolos en el estadio Universitario para conseguir el pase a semifinales. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

¿A qué hora es HOY Tigres vs. Cruz Azul?

El primer encuentro entre Cruz Azul y Tigres tiene a los ‘Celestes’ como locales que se enfrentan a los de Nuevo León desde el Estadio Olímpico Universitario.

El silbatazo inicial del partido está programado para las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México este miércoles 3 de diciembre.

¿Dónde ver la semifinal de ida de Tigres vs. Cruz Azul?

Cruz Azul y Tigres son los protagonistas de la primera semifinal de la Liga MX 2025 y el juego se puede seguir EN VIVO en diferentes sitios de transmisión que son los siguientes:

Azteca 7 (TV abierta)

Sitio web Azteca Deportes

App de Azteca deportes

Vix Premium (requiere de una suscripción con costo)

Canal 5 (TV abierta)

TUDN (TV de paga)

Además, puedes seguir las actualizaciones y los momentos destacados en El Financiero Deportes y en las cuentas de redes sociales oficiales de los equipos y de la Liga MX.

Cruz Azul venció a las Chivas para pasar a semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul a su encuentro en las semifinales del Apertura 2025 de Liga MX?

Cruz Azul llegó a la liguilla de la Liga MX 2025 en el tercer lugar de la tabla de posiciones con un total de 35 puntos (10 victorias, 5 empates y 2 derrotas).

El primer rival en la ‘Fiesta grande’ de ‘La Máquina’ fue Chivas de Guadalajara, con quien empató sin goles en la ida desde el Estadio Akron.

En la vuelta remontaron un marcador en contra de 2 a 1 luego de la falla de un penalti de ‘Chicharito’ Hernández y del gol de C. Rodríguez en tiempo de compensación tras un contragolpe.

Los ‘Celestes’ tienen enfrente a Tigres, segundo lugar en la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX, gracias a 10 victorias, 6 empates y tan solo una derrota, para conseguir un total de 36 puntos.

El primer rival de los Tigres en la etapa final del futbol mexicano fueron los ‘Xolos’ de Tijuana, con quien sufrieron una derrota 3 a 0 en la ida.

Para la vuelta, la escuadra felina levantó y consiguió no solo revertir el marcador, sino propinar una goleada a los de la frontera 5 a 0 para un marcador global 5-3.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de Cruz Azul y Tigres en semifinales de la Liga MX 2025?

La semifinal de vuelta entre Tigres UANL y Cruz Azul está programada para el próximo sábado 6 de diciembre desde ‘El Volcán’.

El partido comienza a las 9:10 p.m. del tiempo del centro de México y tras el silbatazo final se conoce a los equipos que se enfrentan en la final del Apertura 2025 de la Liga MX.