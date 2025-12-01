Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025: Calendario y por qué habría ‘final navideña’ en Liga MX

El Cruz Azul encara la Copa Intercontinental e la FIFA como representantes de Concacaf (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Club de Futbol Cruz Azul, FIFA).

La ‘Máquina’ vive diciembre como ningún otro club mexicano: está en las semifinales del Apertura 2025 y es representante de la Concacaf en la renovada Copa Intercontinental de la FIFA 2025, tras consagrarse Cruz Azul como campeón de la Concachampions.

Esto provocaría que el calendario del Apertura 2025 se extienda hasta una ‘final navideña’ en la Liga MX. Ante estas posibilidades, te contamos todo lo que debes saber sobre el calendario del Cruz Azul.

Copa Intercontinental de la FIFA 2025: ¿Cómo se juega?

La Copa Intercontinental 2025 reúne a seis campeones continentales: Cruz Azul (Concacaf), PSG (UEFA), Flamengo (Conmebol), Pyramids (CAF), Al Ahli (AFC) y Auckland City (OFC).

Auckland City cayó 3-0 ante Pyramids.

Pyramids eliminó después a Al Ahli (3-1), lo que les dio el pase a la Copa Challenger .

. El ganador de Cruz Azul vs Flamengo enfrentará a los egipcios.

El vencedor de la Challenger se medirá al PSG de Luis Enrique, campeón de la Champions 2024-25.

¿Cómo será la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025?

El camino de Cruz Azul en la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 inicia el miércoles 10 de diciembre, cuando dispute el Derbi de las Américas frente al Flamengo, campeón de la Libertadores tras su triunfo 1-0 sobre Palmeiras con cabezazo de Danilo al 67’:

Partido: Cruz Azul vs Flamengo

Cruz Azul vs Flamengo Instancia: Derby de las Américas (’cuartos de final’, Copa Intercontinental)

Derby de las Américas (’cuartos de final’, Copa Intercontinental) Fecha: Miércoles 10 de diciembre

Miércoles 10 de diciembre Hora: 11:00 hrs. (tiempo del centro de México)

11:00 hrs. (tiempo del centro de México) Transmisión: FIFA+

FIFA+ Sede: Estadio Áhmad bin Ali (Al-Rayyan)

En caso de ganar, ‘La Máquina’ jugará:

Copa Challenger – vs. Pyramids FC – 13 de diciembre – 11:00 (CDMX) – Estadio Ahmad Bin Ali (Al-Rayyan)

Y si avanza a la gran final:

Final Intercontinental – vs. Paris Saint-Germain – 17 de diciembre – 11:00 (CDMX) - Estadio Áhmad bin Ali (Doha)

Apertura 2025: ¿Por qué puede haber final ‘navideña’ en la Liga MX?

El calendario de la Liga MX —publicado en junio de 2025— advierte que la fecha de la final del Apertura 2025 depende de si Cruz Azul avanza o no a esta instancia. En este caso, la gran final se postergaría 2 semanas. Éstas son las fechas tentativas:

Fechas iniciales de la final: 11 (ida) y 14 (vuelta) de diciembre

11 (ida) y 14 (vuelta) de diciembre Fechas alternas si pasa Cruz Azul: 25 (ida) y 28 (vuelta) de diciembre

Cruz Azul en la Liga MX: La semifinal ante Tigres

Cruz Azul llega a semifinales tras vencer 3-2 a Chivas, con goles de Gabriel Fernández, Jeremy Márquez y Carlos Rodríguez, en un partido lleno de giros dramáticos y un penal fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández al 86’.

Los Tigres están en semifinales tras golear 5-0 al Tijuana en la vuelta y se quedaron con la serie 5-3 global.

El técnico Nicolás Larcamón advirtió que deberán corregir lapsos de desconcentración:“Esos lapsos de desatención nos pueden costar la serie. No podemos volver a regalar un primer tiempo como el de hoy”, declaró tras la clasificación.

La Máquina cerró la fase regular en tercer lugar con 35 puntos, un debut prometedor para Larcamón en su primer torneo con el club.