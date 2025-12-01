‘Pitbull’ Cruz defiende su título del CMB: Todo lo que debes saber sobre su pelea contra Lamont Roach

Isaac 'Pitbull' Cruz hace su primera defensoría de su título interino del CMB (Fotoarte: El Financiero / Créditos: PBC, IA Gemini).

Tras hacerse del título interino del CMB, ‘Pitbull’ Cruz tiene su primera defensoría ante un buen contendiente que le podría complicar las cosas.

El boxeador mexicano del peso superligero choca ante el retador Lamont Roach Jr., quien únicamente tiene una derrota en su historial.

En su pelea anterior, ‘Tashiro’ Fierro canceló su pelea ante ‘Pitbull’, ante lo que le dieron la oportunidad a Omar Salcido, quien no pudo ante el poder de Cruz.

Ahora, el mexicano de 27 años quiere seguir encantando a su público y, desde luego, continuar con su carrera ascendente, por lo que te contamos todo lo que debes saber sobre la pelea del ‘Pitbull’ Cruz vs. Lamont Roach Jr. este fin de semana.

‘Pitbull’ Cruz vs. Roach Jr.: ¿Cuándo y dónde es su pelea?

La defensoría del ‘Pitbull’ título interino del Consejo Mundial de Boxeo será el próximo sábado 6 de diciembre, con una cartelera estelar que arranca a partir de las 19:00 hrs. (tiempo del centro de México); la pelea principal iniciará alrededor de las 22:00 hrs. (CDMX).

Frost Bank Center (también conocido como AT&T Center) de San Antonio, Texas, casa de los Spurs de la NBA y el cual tiene capacidad para 19 mil personas.

Pelea : ‘Pitbull’ Cruz vs. Roach Jr.

: ‘Pitbull’ Cruz vs. Roach Jr. Disputa : Título interino del peso superligero CMB

: Título interino del peso superligero CMB Fecha : Sábado 6 de diciembre de 2025

: Sábado 6 de diciembre de 2025 Hora : 19:00 hrs. (certelera) / 22:00 hrs. (aprox., pelea estelar)

: 19:00 hrs. (certelera) / 22:00 hrs. (aprox., pelea estelar) Sede: AT&T Center en San Antonio, Texas

Transmisión: ¿Dónde VER la pelea de ‘Pitbull’ Cruz vs. Roach Jr. EN VIVO?

Para México, la pelea de ‘Pitbull’ Cruz será transmitida mediante ESPN Knockout, disponible en el plan Premium de la plataforma Disney+.

Para Estados Unidos, la pelea será transmitida en exclusiva mediante el formato PPV (pay per view o pago por evento) disponible en Amazon Prime Video por $59.99 USD, es decir, unos $1,100 pesos mexicanos MXN.

México : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Estados Unidos: Pago por evento (Amazon Prime Video)

Récord de ‘Pitbull’ Cruz vs. Roach Jr.: ¿Cómo llegan a la pelea?

El mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz viene de ganarle a Omar Salcido en Las Vegas y conseguir el título interno del CMB en el peso ligero. El mexicano tiene un récord de 28 victorias (18 nocauts), 3 derrotas y un empate.

El retador Roach Jr., originario de Maryland, Estados Unidos, llega con una marca de 25 victorias (10 nocauts), una derrota y dos empates. Su última pelea fue ante Gervonta Davis y terminó con una decisión pareja, por lo que se decretó un empate.

En palabras para ESPN Knockout, el pugilista mexicano fue cuestionado sobre una declaración de Roach, quien aseguró que será el primero en noquearlo o darle ‘la peor derrota’ de su carrera.

“Me mantiene despreocupado. Dicen por ahí que ‘perro que ladra no muerde’, y creo que todos los perros que me han tocado no han ladrado. Yo me voy a concentrar en hacer mi trabajo, enfocarme y hacer un buen campamento para (...) salir a hacer mi trabajo y llevarme la victoria”, expresó el mexicano.

‘Pitbull’ Cruz vs. Roach Jr.: Cartelera estelar completa

Además de la pelea del ‘Pitbull’ Cruz, ésta es la cartelera estelar completa: