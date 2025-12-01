‘No es momento de alimentar chismes’: Rommel Pacheco reacciona tras acusaciones de despojo a Paola Espinosa

Paola Espinosa señaló a Rommel Pacheco por presuntamente despojarla de una casa en Mérida a través de amenazas y a cambio de una suma muy por debajo del costo original, ante esto el titular de la Conade respondió.

En el comunicado compartido, aseguró que no está al pendiente de “calumnias y rumores” que solo lo distraerían de su trabajo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Asimismo, Rommel Pacheco, solicitó no continuar con estas “calumnias” porque “no es momento de alimentar chismes”.

Paola Espinosa y Rommel Pacheco compraron una casa en Mérida, la cual se quedó el ahora director de la Conade, de acuerdo con la clavadista. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

¿Qué dijo Paola Espinosa acerca de Rommel Pacheco y las casas que le quitó?

La clavadista Paola Espinosa reveló que compró una casa en común acuerdo junto a Pacheco, cuando ellos eran pareja.

Según la medallista olímpica, nunca conoció la propiedad, aunque ella fue quien puso la mayoría del dinero para adquirirla, mismo patrón que se repitió con otros dos inmuebles.

Sin embargo, Paola Espinosa explicó que era la casa en Mérida en la cual mostraba más interés: "De todas las casas me quitó, pero esta él la quería por completo. Yo le dije ‘cómpramela’. Puedes ponerle el adjetivo que quieras: por tonta yo acordé, no recuerdo la cantidad, pero el acuerdo fue págamelo y ya. Me dio muy poco dinero por esa casa“, explicó la ahora diputada en una entrevista para Proceso.

De acuerdo con Espinosa, existieron amenazas hechas por Pacheco para que cediera la propiedad: " (me) amenazó mucho tiempo de ‘ya rápido y si quieres este dinero ya te lo doy, porque si no, no te dejo en paz’ (...) hizo todo lo posible para que fuera beneficioso para él y esa casa le costara muy poco dinero".

Paola Espinosa y Rommel Pacheco fueron pareja. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué respondió Rommel Pacheco ante las acusaciones de despojo de Paola Espinosa?

Rommel Pacheco compartió un comunicado en Instagram en el cual respondió ante las acusaciones de despojo realizadas por su expareja Paola Espinosa.

“Sobre declaraciones de terceros no tengo nada que comentar, siempre voy a respetar a quién formó parte de una etapa de mi vida, recuerdo con cariño y con la madurez de saber que al crecer seguimos caminos distintos, no me expresaré negativamente de nadie, solo pido el mismo respeto para mi familia”.

El titular de la Conade aseguró que su patrimonio está en orden y declarado con total transparencia.

“Me mantengo al margen de confrontaciones, México enfrenta retos importantes y es momento de enfocarnos en construir y no alimentar chismes o narrativas que no aportan”.

Asimismo, descartó que “calumnias y rumores” lo distraigan de su labor como funcionario público al frente de la Conade.

Claudia Sheinbaum reacciona a acusaciones de Paola Espinosa contra Rommel Pacheco por despojo

Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca de la polémica que envuelve a Rommel Pacheco y a Paola Espinosa.

La presidenta de México aseguró que el exclavadista olímpico aclaró el tema y que a ella no le correspondía realizar investigaciones al respecto.

“Cuando sale en algún medio alguna acusación, alguna presunta irregularidad de un servidor público, una servidora pública, lo toma la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y hace su investigación (...) En caso de que resulte alguna irregularidad, se siguen los procedimientos legales; en caso de que no, se desecha el caso”, informó en la conferencia matutina de este 1 de diciembre.