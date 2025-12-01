Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 1 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 1 de diciembre desde Palacio Nacional, donde anunciará de cuánto será el aumento al salario mínimo para 2026, así como la fecha en la que entrará en vigor la modificación.
Además, como parte del ‘regalo de Navidad’ para los trabajadores, también dará detalles de la reforma sobre la jornada laboral de 40 horas semanales.
Hasta el momento, no se mencionó una cifra exacta de cuánto será el incremento al salario mínimo. En 2025, el sueldo es de 278.80 pesos diarios, equivalentes a 8 mil 364 pesos mensuales.
Los especialistas indican que para 2026 el incremento sea de entre 11 y 12 por ciento.
¿Dónde comprar la canasta básica más económica?
En el reporte semanal de la Profeco, el titular Iván Escalante destacó que el gasto semanal de la canasta básica tiene un costo promedio de 910 pesos. Sin embargo, algunas tiendas comerciales venden los productos más caros.
- La canasta básica más cara a nivel nacional: Chedraui Selecto Colima en La Paz, Baja California, en 915.97 pesos.
- La canasta básica más barata a nivel nacional: Soriana Híper Boca del Río, en Veracruz, con un costo de 772.80 pesos.
En la Ciudad de México, el Quién es Quién en los artículos de primera necesidad quedaron de la siguiente manera:
- Sumesa Bajío en la alcaldía Cuauhtémoc: 852.20 pesos
- La Comer Santa María La Ribera: 876.40 pesos.
En cuanto a los precios de las gasolinas, Escalante recordó que el precio promedio del litro gasolina regular es de 23.58 pesos. Sin embargo, hay establecimientos que ofrecen el producto más caro.
Los precios justos de la gasolina regular se ubicaron en 23.19 pesos por litro en Flash Gas, en San Salvador, Hidalgo; 23.45 pesos en G500 en Centro, Tabasco; y 23.46 pesos en Pemex de Tampico, Tamaulipas.
En tanto, los precios más altos fueron ubicados en: 24.99 pesos por litro de gasolina en Petro Seven en Saltillo, Coahuila; 24.99 pesos en Oxxo Gas de Querétaro; y 24.90 pesos en Smartgas de Puerto Vallarta, Jalisco.
¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 1 de diciembre?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre el precio de la gasolina y la canasta básica.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, antes de salir de la FGR, Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control de Competencia para que ella quedara como encargada de despacho hasta que se nombre a un nuevo titular de la FGR.
- Sheinbaum también habló sobre cómo ocurrió la renuncia de Alejandro Gertz y confirmó que le ofreció una embajada.
- La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó los temas que espera que el o la fiscal que suplirá a Alejandro Gertz Manero siga en investigación. Entre ellos están el huachicol fiscal y la lucha contra las factureras.
- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que se comprometieron con los transportistas y productores de maíz para la instalación de nuevas mesas de trabajo para atender sus demandas y con ello liberar los diferentes puntos carreteros a nivel nacional.
- Las secretarias de Gobernación y del Bienestar, Rosa Icela Rodríguez y Adriana Montiel, respectivamente, presentaron cuáles son los avances de las Ferias del Bienestar, parte de las actividades que forman parte del Plan Michoacán, y el programa de “si al desarme, si a la paz“, que sirve para el canje de armas a cambio de dinero.
- Durante la conferencia del jueves 27 de noviembre, Sheinbaum criticó la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que buscaba revivir los juicios con sentencia firme bajo el argumento de un presunto fraude en un caso mercantil.
- Mientras que, un día antes, Claudia Sheinbaum ‘regañó’ a Gerardo Fernández Noroña tras las declaraciones que hizo sobre Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.