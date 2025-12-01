Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 1 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina de este lunes 1 de diciembre, donde realizará el anuncio sobre el aumento al salario mínimo en 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 1 de diciembre desde Palacio Nacional, donde anunciará de cuánto será el aumento al salario mínimo para 2026, así como la fecha en la que entrará en vigor la modificación.

Además, como parte del ‘regalo de Navidad’ para los trabajadores, también dará detalles de la reforma sobre la jornada laboral de 40 horas semanales.

Hasta el momento, no se mencionó una cifra exacta de cuánto será el incremento al salario mínimo. En 2025, el sueldo es de 278.80 pesos diarios, equivalentes a 8 mil 364 pesos mensuales.

Los especialistas indican que para 2026 el incremento sea de entre 11 y 12 por ciento.

¿Dónde comprar la canasta básica más económica?

En el reporte semanal de la Profeco, el titular Iván Escalante destacó que el gasto semanal de la canasta básica tiene un costo promedio de 910 pesos. Sin embargo, algunas tiendas comerciales venden los productos más caros.

Chedraui Selecto Colima en La Paz, Baja California, en 915.97 pesos. La canasta básica más barata a nivel nacional: Soriana Híper Boca del Río, en Veracruz, con un costo de 772.80 pesos.

En la Ciudad de México, el Quién es Quién en los artículos de primera necesidad quedaron de la siguiente manera:

Sumesa Bajío en la alcaldía Cuauhtémoc: 852.20 pesos

La Comer Santa María La Ribera: 876.40 pesos.

En cuanto a los precios de las gasolinas, Escalante recordó que el precio promedio del litro gasolina regular es de 23.58 pesos. Sin embargo, hay establecimientos que ofrecen el producto más caro.

Los precios justos de la gasolina regular se ubicaron en 23.19 pesos por litro en Flash Gas, en San Salvador, Hidalgo; 23.45 pesos en G500 en Centro, Tabasco; y 23.46 pesos en Pemex de Tampico, Tamaulipas.

En tanto, los precios más altos fueron ubicados en: 24.99 pesos por litro de gasolina en Petro Seven en Saltillo, Coahuila; 24.99 pesos en Oxxo Gas de Querétaro; y 24.90 pesos en Smartgas de Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 1 de diciembre?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre el precio de la gasolina y la canasta básica.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’