¿De qué va la propuesta de la Corte que Sheinbaum criticó para reabrir juicios con sentencia dictada?

La presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó en contra de la propuesta respaldada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reabrir los juicios con sentencia.

Considera que la Corte debería “entrarle” a los casos rezagados en el máximo tribunal, porque el resto de asuntos ya fueron juzgados, aunque serán los ministros quienes decidan con su autonomía.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, lo que ya fue juzgado ya fue juzgado, tiene muchos temas pendientes la Corte, obviamente ellos son autónomos y pueden decidir con autonomía, nosotros no estamos interviniendo en la Corte, ya que lo preguntas, aprovecho para dar mi opinión, yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado y que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”, reprochó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Incluso criticó la propuesta de la ministra Lenia Batres para que el cálculo de indemnizaciones por muerte laboral sea con la Unidad de Medida y Actualización (UNA), recordó a los ministros que no tienen la función ni la facultad de legislar, ya que esto debería ser considerado desde el Congreso.

¿En qué consiste la propuesta de la SCJN para reabrir juicios cerrados?

En la sesión del 26 de noviembre, un bloque mayoritario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso revisar el criterio que impide reabrir juicios con sentencia firme, es decir, aquellos que ya fueron juzgados.

La ministra Loretta Ortiz presentó el proyecto para anular un juicio concluido, derivado de un amparo que solicita anular un caso mercantil ya cerrado por presunto fraude procesal.

Por un lado, la ministra Lenia Batres y el ministro presidente Hugo Aguilar justificaron que se aprobara dicha propuesta, pues un presunto fraude procesal vulneró la seguridad jurídica.

Aguilar afirmó que, si la cosa juzgada se alcanzó mediante acciones indebidas, la sentencia debía reabrirse para evaluar si existió acuerdo entre las partes o entre estas y la autoridad.

Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel calificó como preocupante que la Corte “invente” instancias judiciales y sostuvo que los ministros deberían ser respetuosos de la Constitución.

La votación concluyó con seis ministros en contra de la propuesta y tres a favor. Por ello, Loretta Ortiz tendrá que elaborar un nuevo proyecto que privilegie el principio de la “cosa juzgada”.

El cuestionamiento que planteó el ministro presidente Aguilar es si “existe cosa juzgada” cuando una sentencia se obtuvo mediante fraude, contubernio o acciones ilícitas.