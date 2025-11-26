Sheinbaum ‘manda’ tropas mexicanas a EU: ¿Cuál es la misión de los elementos de las Fuerzas Armadas?

Elementos de las Fuerzas Armadas saldrán del país a Estados Unidos para participar en capacitaciones. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Cuartoscuro)

Elementos de las Fuerzas Armadas saldrán de México a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para viajar a Estados Unidos.

Como ocurre desde hace años, las tropas mexicanas participarán en cursos y capacitaciones como parte del entendimiento y la colaboración entre ambos gobiernos en materia de seguridad.

El 25 de noviembre, el Senado recibió tres oficios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que elementos castrenses mexicanos participen en diversas actividades que se llevarán a cabo en el país vecino.

Estos documentos fueron turnados a la Comisión de Marina y a la Comisión de Defensa Nacional para su estudio y eventual aprobación. Es decir, aun no obtuvieron aval en la sesión anterior.

¿Cuánto tiempo estarán fuera de México las tropas mexicanas y qué harán?

La petición de la mandataria es por aproximadamente dos semanas. A partir del 29 de noviembre y hasta el 13 de diciembre, las tropas mexicanas estarán en el Centro de Entrenamiento Conjunto Camp Blanding, ubicado cerca de Starke, Florida.

Se trata de un complejo con campos de tiro, instalaciones educativas, plataformas de simulación, mantenimiento y otros servicios de los que suele disponer la Guardia Nacional de Florida.

“El Campamento Blanding aspira a ser el principal centro de entrenamiento del sureste de Estados Unidos para apoyar a las autoridades civiles y el entrenamiento de combate, con capacidad para albergar elementos de tamaño de brigada y mantener un enfoque en las Operaciones Terrestres Unificadas”, según la descripción del lugar.

Otras tropas saldrán del país para participar en el ejercicio binacional “Fuerzas Amigas 2025”, que se realizará del 6 al 14 de diciembre de 2025 en Fort Hood, Texas.

Esta visita tiene la finalidad de cumplir con las estrategias del Plan Anual de Desarrollo 2025-2030, donde esperan aprender a anticipar, disuadir y neutralizar riesgos y amenazas a la seguridad nacional.

Por último, una delegación de elementos castrenses participará en la capacitación de fuerzas de operaciones mexicanas en los Estados Unidos continentales, que se llevará a cabo del 18 de enero al 13 de marzo de 2026 en Camp Shelby, ubicado en Mississippi.

El objetivo de esta misión es “mejorar las habilidades para adiestrar al personal militar en temas de operaciones especiales, desarrollo de destrezas y habilidades en la planificación y conducción de operaciones militares”.

El tamaño de Camp Shelby permite entrenamiento de maniobras a nivel batallón para infantería, ejercicios de pelotón de infantería mecanizada con fuego real, disparo de artillería de campaña y una amplia gama de actividades de apoyo.