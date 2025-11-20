Trump pide pena de muerte a demócratas que pidieron ‘rebelión’ al Ejército: ‘Debe darse un ejemplo’

Trump dijo que un grupo de seis demócratas debe ser juzgado por sedición, esto por la publicación de un video aparentemente dirigido a las Fuerzas Armadas.

El presidente Donald Trump dijo que un grupo de legisladores demócratas debería ser juzgado —e incluso sugirió que podrían enfrentar la pena de muerte— después de que publicaran un video exhortando a los empleados del Gobierno de EU a no acatar órdenes que violaran la ley.

“Esto se llama COMPORTAMIENTO SEDICIOSO AL MÁS ALTO NIVEL”, escribió Trump en una publicación en redes sociales. “Cada uno de estos traidores a nuestro país debe ser ARRESTADO Y JUZGADO. Sus palabras no pueden ser toleradas. ¡¡¡De otro modo no tendremos país!!! DEBE DARSE un ejemplo.”

“¡COMPORTAMIENTO SEDICIOSO, castigable con la MUERTE!”, añadió el mandatario de Estados Unidos.

Los mensajes formaron parte de una serie de publicaciones del presidente durante este jueves 20 de noviembre, que incluyeron la republicación de un usuario que pedía colgar a los demócratas.

Las declaraciones llegaron mientras la Casa Blanca busca desviar la atención de las recientes dificultades de Trump para abordar las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad y de su fallido intento de convencer a los legisladores de bloquear un proyecto de ley que exige la publicación de documentos sobre la investigación del financiero Jeffrey Epstein.

Las acusaciones que actúan como ‘cortina de humo’ de Trump contra los demócratas

Trump ha acusado con frecuencia a sus oponentes de traición o sedición, calificando previamente de culpables de esos delitos al movimiento Black Lives Matter; al expresidente Barack Obama; al exdirector del FBI James Comey; a otros funcionarios del FBI y a los medios de comunicación.

Pero su sugerencia de que los legisladores sean condenados a muerte probablemente atraerá la atención hacia el video, en el que aparecen seis demócratas con experiencia militar o en seguridad nacional.

¿Demócratas pidieron al Ejército de EU desobedecer a Trump?

El video fue organizado por la senadora Elissa Slotkin, exanalista de la CIA por Michigan. “Sabemos que están bajo enorme presión en este momento”, dicen los demócratas en la grabación.

“Los estadounidenses confían en sus Fuerzas Armadas. Pero esa confianza está en riesgo. Esta administración está enfrentando a nuestros militares y profesionales de inteligencia contra los ciudadanos. Al igual que nosotros, ustedes juraron proteger y defender la Constitución. Ahora, las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también desde dentro. Nuestras leyes son claras: Pueden negarse a cumplir órdenes ilegales”, apuntó.

Elissa Slotkin, la senadora que dijo al Ejército de EU que 'pueden negarse a cumplir órdenes ilegales' de Trump. (Eric Lee)

Entre los participantes están el senador Mark Kelly y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Chrissy Houlahan y Maggie Goodlander. Varios de ellos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre las publicaciones de Trump.

Slotkin también ha encabezado los esfuerzos legislativos demócratas para limitar la capacidad del gobierno de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses. El presidente ha ordenado su envío a Washington, Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis, y ha amenazado con hacerlo en Baltimore, Nueva York, Nueva Orleans y San Francisco.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, aprovechó el video para acusar a los demócratas de “llamar abiertamente a la insurrección”, según publicó en redes sociales previamente esta semana.