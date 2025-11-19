Discusión del GOAT llega a EU: Demócratas responden a encuentro Trump-CR7 con video de Messi

Messi y Cristiano Ronaldo aparecieron en la discusión en EU sobre quien es el mejor tras encuentro de CR7 con Donald Trump.

El partido demócrata publicó en su cuenta de TikTok unas imágenes de Lionel Messi como una ‘respuesta’ al vídeo publicado el martes por la Casa Blanca en el que aparecía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

El vídeo publicado en TikTok este miércoles 19 de noviembre recopila imágenes icónicas de la carrera de Messi con la camiseta del Barcelona y del París Saint Germain, con la de la selección argentina, y también en el acto de entrega de uno de sus ocho Balones de Oro.

Dicho video está en un formato similar a los ‘edits’ de TikTok sobre jugadores de futbol, en el que Cristiano Ronaldo y Trump salen a blanco y negro, mientras que los clips de Messi son a color.

Además, tiene como gancho una canción que dice “That’s that shit i don’t like”, que significa “esta es la mierda que no me gusta”, como señal de rechazo a Trump y a la narrativa de que Ronaldo, el máximo goleador de todos los tiempos, es el mejor jugador de la historia.

El audio forma parte de la canción I Don’t Like, del rapero Chief Keef, que cuenta con una colaboración con Kanye West para el álbum Kanye West Presents Good Music Cruel Summer de 2012.

Esta publicación se produce un día después de que la Casa Blanca difundiera un vídeo de Trump y Ronaldo tras su encuentro con Elon Musk caminando y el mensaje “dos GOAT” (siglas de Greatest of All Time, El mejor de todos los tiempos).

Por la noche, durante la cena con Bin Salmán y la delegación saudí, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Ronaldo en persona.

Cristiano Ronaldo y Rodríguez se hospedaron en un lujoso hotel a una calle de la Casa Blanca.

La visita del futbolista, quien se ha convertido en un promotor internacional turístico y económico del reino árabe, ocurre siete meses antes del arranque del Mundial de 2026 en Estados Unidos.