¿Se enfría la rivalidad? Musk vuelve a la Casa Blanca en señal de ‘tregua’ con Donald Trump

Elon Musk regresó a la Casa Blanca, en una señal de que las tensiones entre el presidente Donald Trump y el hombre más rico del mundo se han enfriado desde la dura ruptura por el gasto fiscal de principios de año, que fracturó su antes estrecha relación.

Musk fue invitado como huésped a una cena de gala en honor al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, a la que asistieron otros grandes nombres del mundo empresarial como Tim Cook, David Ellison, Marc Benioff, Bill Ackman y Jensen Huang.

Entre los presentes también estuvieron la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo y líderes republicanos como el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

La incursión de Musk en la política y el daño a Tesla

La influencia política de Musk se ha debilitado desde el punto máximo que alcanzó a comienzos de este año, cuando su Departamento de Eficiencia Gubernamental actuó como brazo ejecutor de los recortes de gastos de la administración. Fue el mayor donante individual de la elección de 2024, destinando casi todos sus aportes a apoyar a Trump.

Su incursión en la política de varios meses dañó la marca Tesla, ya que los consumidores comenzaron a asociar sus vehículos con la política de derecha de Musk, mientras los inversionistas temían que su paso por Washington lo distrajera de seguir innovando.

Musk abandonó la Casa Blanca en mayo y poco después protagonizó un enfrentamiento público con Trump por el proyecto de ley de recortes de impuestos del presidente, que elevó el déficit presupuestario.

El propio Musk pareció desencantado de su experiencia en la política. Luego amenazó con crear un tercer partido para desafiar el “duopolio” demócrata y republicano, y dijo a Bloomberg que ya había “hecho suficiente” al contribuir con candidatos republicanos. Desde entonces, varios republicanos —notablemente Vance— han buscado formas de reincorporarlo al ámbito del Partido Republicano.

La presidenta del directorio de Tesla, Robyn Denholm, ha dicho que Musk tiene amplia libertad para involucrarse en futuros procesos electorales, siempre que cumpla con los objetivos de desempeño vinculados a su paquete de compensación de mil millones de dólares.