Caso Jeffrey Epstein: Donald Trump firma la legislación que ordena divulgar todos los archivos

La iniciativa ordena al Departamento de Justicia divulgar todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal en 2019. [Fotografía. EFE]

El presidente Donald Trump firmó este miércoles 19 de noviembre la legislación que obliga a su administración a divulgar los archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, después de ceder ante la presión política de su propio partido tras haberse resistido inicialmente a estos esfuerzos.

Trump pudo elegir divulgar muchos de los archivos por su cuenta desde hacía meses.

“Los demócratas han usado el tema ‘Epstein’, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras INCREÍBLES Victorias”, dijo Trump en una publicación en redes sociales al anunciar que firmó la ley.

Ahora, la legislación ordena al Departamento de Justicia divulgar todos los archivos y comunicaciones relacionados con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal en 2019, dentro de un plazo de 30 días. Permite hacer versiones públicas con partes tachadas respecto a las víctimas de Epstein en investigaciones federales abiertas, pero el Departamento de Justicia no puede retener información debido a “vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política”.

Representó un giro notable para lo que antes parecía un esfuerzo remoto: obligar a divulgar archivos del caso mediante una coalición inusual en el Congreso entre demócratas, un antagonista republicano del presidente y un pequeño grupo de antiguos leales a Trump.

Tan recientemente como la semana pasada, la administración convocó incluso a una de las impulsoras republicanas de divulgar los archivos, la representante Lauren Boebert, de Colorado, a la Sala de Situación para discutir el tema, aunque ella no cambió de postura.

Sin embargo, durante el fin de semana, Trump dio un giro abrupto cuando quedó claro que la acción legislativa era inevitable. Insistió en que el asunto Epstein se volvió una distracción para la agenda republicana e indicó que deseaba dejarlo atrás.

“No quiero que los republicanos pierdan de vista todas las Victorias que conseguimos”, dijo Trump en una publicación en redes sociales el martes por la tarde, al explicar la razón de su abrupto cambio de postura.

La Cámara de Representantes aprobó la legislación con 427 votos a favor y 1 en contra; el único disidente fue el representante Clay Higgins.

El congresista republicano de Luisiana argumentó que el texto de la ley podría llevar a divulgar información sobre personas inocentes mencionadas durante la investigación federal. El Senado la aprobó después por unanimidad, sin un voto formal.

Desde hace tiempo se sabe que Trump era amigo de Epstein, el financista caído en desgracia que mantenía cercanía con miembros de la élite mundial. Pero el presidente afirmó de manera constante que desconocía los crímenes de Jeffrey Epstein y que rompió vínculos con él hace muchos años.

Antes del regreso de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato, algunos de sus aliados políticos más cercanos alimentaron teorías de conspiración sobre el manejo gubernamental del caso Epstein, al asegurar que existía un encubrimiento de información potencialmente incriminatoria en esos archivos.