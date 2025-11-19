‘Se cumplirá con la ley’: Pam Bondi sobre publicación de archivos de Jeffrey Epstein

En julio del 2025, Trump ordenó a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que divulgue los testimonios del gran jurado que acusó formalmente al magnate, Jeffrey Epstein, de tráfico sexual. (Bloomberg).

La fiscala general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el Departamento de Justicia “cumplirá con la ley” tras la aprobación de la legislación que obliga al gobierno a divulgar los archivos de Jeffrey Epstein, empresario y traficante sexual.

Bondi habló con los periodistas este miércoles después de que el Senado enviara el proyecto de ley al presidente Donald Trump para su firma, dijo que la ley se cumplirá “proporcionando la máxima transparencia y protegiendo a las víctimas”.

La fiscal general, quien, al igual que Trump, ha sido criticada por negarse previamente a divulgar los archivos, afirmó que “ha surgido nueva información”, sin dar más detalles. Bondi indicó que animaba a todas las víctimas a hablar con la fiscalía.

Trump no quería ‘destapar’ archivos de Epstein

Los vínculos previos de Trump con Epstein han sido objeto de un intenso escrutinio. El presidente se resistió durante meses a este proyecto de ley, e incluso la semana pasada arremetió contra los republicanos que lo apoyaban. El domingo, Trump cedió y ordenó a los legisladores votar por la publicación de los archivos de Epstein.

La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció que iniciaría una investigación sobre los vínculos de Epstein con el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el megadonante demócrata Reid Hoffman y JPMorgan Chase, a instancias públicas de Trump, después de que nuevos correos electrónicos suscitaran dudas sobre la relación del actual presidente con el desprestigiado financiero.

Bondi declinó el miércoles hacer comentarios sobre la investigación, que está siendo dirigida por la Fiscalía Federal en Manhattan.

¿Qué se sabe sobre la relación de Epstein con Trump?

Epstein se suicidó en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual. La semana pasada, un comité del Congreso publicó unas 20 mil páginas de correos electrónicos y otros documentos, incluyendo un correo en el que Epstein insinuaba que Trump estaba al tanto de sus actos.

Trump, quien fuera amigo de Epstein, ha negado rotundamente haber tenido conocimiento de sus actividades.

Ghislaine Maxwell, antigua colaboradora de Epstein, fue condenada y está cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión por su papel en ayudarlo con el abuso sexual de mujeres menores de edad.