Ghislaine Maxwell dice que nunca vio a Trump ‘en un entorno inapropiado’

"Cuando estuve con él, fue un caballero en todos los sentidos”, dijo Ghislaine Maxwell acerca del presidente Trump.

El Departamento de Justicia publicó transcripciones redactadas de la entrevista del fiscal general adjunto Todd Blanche con la ex asociada de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, quien dijo que ella nunca vio al presidente Donald Trump “en ningún entorno inapropiado”.

La publicación pública de este viernes 22 de agosto se produjo mientras el Comité de Supervisión de la Cámara esperaba un lote inicial de documentos del departamento sobre la operación de tráfico sexual dirigida por el difunto y deshonrado financista.

“De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de masaje”, dijo Maxwell en la entrevista. “Nunca lo vi en un ambiente inapropiado, de ninguna manera. El presidente nunca se comportó de forma inapropiada con nadie. Cuando estuve con él, fue un caballero en todos los sentidos”, agregó.

Es probable que la transcripción sea la primera publicación de lo que se espera sea una producción continua de archivos para el Congreso a lo largo de semanas o meses.

Juez niega petición para publicar testimonios en caso Epstein

Un juez federal rechazó la petición del Departamento de Justicia (DOJ) de EU para hacer públicos los testimonios y las pruebas presentadas al gran jurado en el caso del pederasta Jeffrey Epstein por considerar que no aporta información nueva al expediente de investigación que ya posee esa oficina.

El magistrado Richard Berman, del Distrito Sur de Nueva York, dijo en su fallo que el Gobierno del presidente Donald Trump no demostró que exista una “circunstancia especial” para justificar la divulgación de las transcripciones y las pruebas documentales en el polémico proceso al financiero, fallecido en una prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

“La información contenida en las transcripciones del gran jurado sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación sobre Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”, escribió el juez en una decisión de 14 páginas.

Berman es el tercer magistrado federal que se niega a divulgar pruebas y testimonios relacionados con Epstein ante un gran jurado, que por regla general suelen permanecer sellados.

Simpatizantes de Trump exigen publicar archivos de Epstein

Otro juez de Nueva York ya había rechazado el pasado 11 de agosto una petición similar del Departamento de Justicia en el caso criminal contra Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein.

El Departamento de Justicia también pidió sin éxito la publicación de materiales del gran jurado a un tribunal de la Florida.

El pasado julio, el Departamento pidió revelar esta información en un escrito firmado por la fiscal general, Pam Bondi, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

En el documento, aseguraban que la solicitud respondía al interés público en torno a la investigación que realizó el propio Departamento y el FBI, que concluyó que Epstein no contaba con una “lista de clientes” famosos a los que había estado chantajeando.

La investigación dejó insatisfechos a los simpatizantes más acérrimos del movimiento Make America Great Again (MAGA), pues el presidente estadounidense, Donald Trump, había prometido revelar “la verdad” sobre el caso antes del comienzo de su segundo mandato.

*Con información de EFE