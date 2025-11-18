Cámara de Representantes de EU aprueba la publicación de los archivos de Epstein

Congresistas de la Cámara de Representantes de EU aprobaron la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein.

El férreo control de Donald Trump sobre Washington mostró signos de debilitamiento este martes, cuando casi la totalidad de los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de obligar al Departamento de Justicia a divulgar los archivos sobre el traficante sexual Jeffrey Epstein, cuyos vínculos con el presidente Donald Trump han sido objeto de un intenso escrutinio.

La abrumadora votación de 427 a 1 en la Cámara indica que la legislación tiene grandes posibilidades de ser aprobada en el Senado, controlado por los republicanos, y que podría ser finalmente firmada por Trump, quien el domingo por la noche cedió en su oposición inicial y ordenó a los republicanos de la Cámara votar a favor de la divulgación de los archivos.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, instó al Senado a suavizar los requisitos del proyecto de ley, pero no está claro si los líderes republicanos del Senado lo harán.

La votación representa el último revés político para Trump, cuyo partido sufrió derrotas electorales a principios de este mes. También ha tenido dificultades para recuperar el control del discurso sobre la economía estadounidense, con la preocupación por el costo de vida como tema central en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

La última encuesta de CNN/SSRS reveló que el 37 por ciento de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, un índice que dificulta que muchos republicanos en ejercicio se postulen el próximo año basándose en el historial del presidente y que corre el riesgo de crear divisiones dentro del partido.

Un grupo de republicanos disidentes, entre ellos tres seguidores de MAGA, se aliaron con los demócratas para sortear a los líderes republicanos en el caso Epstein. Finalmente, lograron doblegar a Trump en lugar de acceder a sus exigencias de que abandonaran el asunto.

“No tenemos nada que ocultar y es hora de pasar página”, publicó Trump en redes sociales el domingo por la noche, después de que se programara la votación con el apoyo republicano suficiente para que la resolución prosperara.

Aun así, la representante republicana Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump durante mucho tiempo hasta que este rompió con ella cuando hizo campaña por la publicación de los archivos de Epstein, criticó duramente al presidente por su prolongada resistencia a divulgar la información recabada en la investigación.

“Ver que esto se ha convertido en una verdadera pelea ha destrozado a MAGA”, dijo Greene en una conferencia de prensa en las escaleras del Capitolio, rodeado de sobrevivientes de la red de tráfico sexual de Epstein que ofrecieron relatos dramáticos de los abusos que sufrieron cuando eran adolescentes.

“Les digo desde ya que esto ha sido uno de los mayores golpes para MAGA”, añadió Marjorie Taylor Greene, “ver cómo el hombre al que apoyamos desde el principio, durante tres elecciones, junto con personas que estuvieron de pie durante horas, durmiendo en sus coches para ir a mítines, han luchado por la verdad y la transparencia”.

Solo cuatro de cada diez republicanos aprobaban la gestión de Trump de los archivos de Epstein en una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en octubre. Quizás aún más revelador para el Partido Republicano es que los independientes la desaprobaban por un margen de casi seis a uno.

Trump tiene la potestad de ordenar la publicación de los archivos de Epstein sin una ley del Congreso, pero hasta ahora no lo ha hecho.