Espías chinos se hacen pasar por mujeres en LinkedIn para vigilar a funcionarios británicos

Con perfiles de dos mujeres, China espía a funcionarios británicos a través de LinkedIn.

La agencia de inteligencia británica advirtió a los parlamentarios del país que espías chinos están “activamente” contactándolos a través de cazatalentos de reclutamiento como LinkedIn.

La agencia MI5 advirtió que ciudadanos chinos están “usando perfiles de LinkedIn para realizar contactos a gran escala” en nombre del Ministerio de Seguridad del Estado de China, dijo el titular de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, a los legisladores en una carta.

“Su objetivo es recopilar información y sentar las bases para relaciones a largo plazo, utilizando sitios de redes profesionales, agentes de reclutamiento y consultores que actúan en su nombre”, afirmó.

MI5 emitió la alerta porque la actividad era “dirigida y generalizada”, añadió. La alerta nombró a dos mujeres, Amanda Qiu y Shirly Shen, y dijo que otros perfiles de reclutadores similares estaban actuando como frentes para el espionaje.

Aumentan advertencias sobre espionaje de China

Los funcionarios de inteligencia británicos han incrementado constantemente sus advertencias sobre las amenazas de espionaje provenientes de China.

El director general de MI5, Ken McCallum, dijo a los periodistas el mes pasado que los actores estatales chinos representan una amenaza para la seguridad nacional del Reino Unido “todos los días”.

McCallum expresó que la intromisión respaldada por Beijing ha incluido ciberespionaje, robo de secretos tecnológicos y “esfuerzos para interferir de manera encubierta en la vida pública del Reino Unido”.

En enero de 2022, el Servicio de Seguridad emitió una alerta similar a todos los legisladores advirtiendo que una abogada con sede en Londres estaba involucrada en “actividades de interferencia política en el Reino Unido” en coordinación con el Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista Chino, una organización conocida por ejercer influencia china en el extranjero.

La abogada, Christine Lee, fue acusada de facilitar donaciones encubiertas a los partidos y legisladores británicos “en nombre de ciudadanos extranjeros”.