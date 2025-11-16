Denza abre en NL su primera agencia fuera de China

Denza inauguró en San Pedro, Nuevo León, su primera agencia a nivel mundial fuera de China, un movimiento estratégico con el que la marca premium del grupo BYD busca posicionarse en el mercado mexicano.

“Es la primera agencia fuera de la región asiática y es punta de lanza a nivel global, por eso Monterrey era el lugar para hacerlo”, afirmó Jorge Vallejo, director general de Denza México.

El directivo destacó que la instalación —de seis niveles entre showroom, áreas de servicio, amenidades y un piso exclusivo para miembros del Denza Club— está diseñada para competir en el segmento de lujo.

“Monterrey es una de las ciudades más innovadoras y tecnológicamente más avanzadas, por eso decidimos que esta fuera la referencia para Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Mérida”.

Actualmente, Denza comercializa en México el B5, un SUV todoterreno híbrido enchufable, y mantiene en preventa el Z9 GT, un eléctrico de tres motores que promete cerca de 900 caballos y 600 kilómetros de autonomía.

“El B5 ofrece más de 680 caballos combinados y 11 modos de manejo, con acabados premium y una suspensión hidráulica desarrollada por Denza”, explicó Óscar Hernández, product manager de la marca.

Hernández añadió que el Z9 GT llegará al país en 2026, mientras que la marca prepara nuevas incorporaciones.Vallejo confirmó que el siguiente año sumarán tres modelos adicionales.

“Vamos a tener cinco vehículos en línea, y estamos muy cerca de aperturar más agencias del mismo nivel en ciudades clave”, dijo.

Con esta apertura, Denza acelera su estrategia para posicionarse como una de las nuevas referencias del lujo automotriz en México.