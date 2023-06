¿Les está gustando LinkedIn?

Hay un café bien conocido en la Colonia Roma, se llama Toscano, frente a la Plaza Río de Janeiro, en esa zona cada vez más cosmopolita de la Ciudad de México.

A la mesa de al lado llegó una joven señora acompañada de su madre y un bebé que dormía en una carriola. No pude evitar escuchar su conversación y hablaban de su negocio, que aparentemente tiene decenas de empleados. Que va bien, parece.

La mujer más joven tiene ese acento de quienes gustan de extender la última sílaba. ¡Ayoye, qué lindos aretes, eeeh! ¿En dónde los comprasteee? Más tarde, ella explicó que necesitaba más empleados y que los estaba buscando en LinkedIn.

¿LinkedIn, qué es eso, eh?, preguntó la mujer madura.

¡Ay, ma, tú no tienes que entender eso, es para “godíneeez”!, contestó su acompañante.

Señora, me sentí aludido. Yo he perdido el gusto por Facebook, que he cambiado de a poco por Instagram; Twitter lo visito cada vez menos. ¿Pero LinkedIn? Usted debería recomendarlo a su mamá, pensé, pero no lo dije.

LinkedIn me sirve entre otras cosas para entender la economía más básica. Ahí sé qué perfiles están contratando las principales empresas instaladas en México y el resto de América. Eso sirve de base ocasionalmente para abordar temas en esta columna.

Si no tuviera LinkedIn la pérdida me representaría también naufragar sin la percepción del mundo de Ian Bremmer y el colmillo empresarial de Scott Galloway “Prof G”. Si eso es parte de ser “godínez”, defiendo la bandera.

La cosa es que LinkedIn ahora está entregando cada vez más video hecho por sus creadores. El video ha facilitado el consumo de información a las personas, y las empresas tecnológicas aceleran en ese camino, al punto de que LinkedIn se metió al terreno, por ejemplo, de YouTube.

Los ingresos de LinkedIn vienen tradicionalmente de suscripciones a su servicio Premium, que sirve para ver quién anda viendo tu perfil, en una suerte de Tinder laboral, pero entró al negocio de la publicidad en el que pelean justamente contra YouTube y las marcas de Meta.

Sus ingresos crecieron 8 por ciento en un año, de acuerdo con reportes de Microsoft, propietaria de LinkedIn. Más claro: Tik Tok puede estar ganando terreno a todos, pero LinkedIn hace su parte y a diferencia de la otra, reporta transparentemente ingresos crecientes.

Además, tienen a Satya Nadella, quien parece más brillante, pero seguramente tiene más carisma que Tim Cook, de Apple, que está en su liga. El CEO de Microsoft dijo esto en abril a inversionistas: “Ahora, vamos a LinkedIn. Una vez más vimos un engagement récord, ya que más de 930 millones de miembros recurren a la red social”.

“El número de miembros se aceleró por séptimo trimestre consecutivo, a medida que nos expandimos a nuevas audiencias. Ahora tenemos 100 millones de miembros en India, un 19 por ciento más. Y a medida que la Generación Z ingresa a la fuerza laboral, observamos un aumento anual del 73 por ciento en la cantidad de inscripciones de estudiantes”.

Si LinkedIn avanza en audiencia, pueden imaginar la velocidad a la que va Tik Tok en esta avalancha de contenido “gratuito” que obtienen las redes sociales por parte de gente que busca promocionarse o ganar algo de dinero (excepcionalmente en sumas relevantes).

YouTube vive una situación complicada. Sus ingresos cayeron 2.5 por ciento en un año y quizás por eso abrió esta semana más espacio a gente como ustedes, por lo pronto en Estados Unidos. Para tener más contenido, justamente.

Redujo los requisitos para que los “creadores” obtengan acceso a las herramientas de monetización en el marco del Programa de socios de YouTube.

La empresa propiedad de Google dijo que las nuevas condiciones para calificar para el programa es tener 500 suscriptores (la mitad que antes); 3 cargas públicas en los últimos 90 días y 3 mil horas de visualización en el último año o 3 millones de visualizaciones de “shorts” en los últimos 90 días (contra los 10 millones previos).

Viene un crecimiento exponencial en la oferta de contenido en video, mucho basado en inteligencia artificial. Las redes sociales tendrán que hacer algo más que agregar volumen.

Creo que ahí, LinkedIn lleva ventaja.