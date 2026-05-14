Rayadas vs. América HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gran final de ida de la Liga MX Femenil?

Primer capítulo de la gran final de la Liga MX Femenil (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, EFE, Shutterstock, Rayadas de Monterrey, Club América).

Rayadas de Monterrey y Club América se reencuentran en la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, luego de superar las semifinales ante las ‘Tuzas’ de Pachuca y las ‘Diablas’ del Toluca, respectivamente.

El primer capítulo se disputa este jueves desde el próximamente mundialista Estadio BBVA, donde las regiomontanas intentarán tomar ventaja frente al líder de la tabla general de la Liga MX Femenil.

El duelo también reúne a dos futbolistas españolas con recorrido internacional: la delantera Lucía García, referente ofensiva de Monterrey, y la mediocampista Irene Guerrero, pieza clave del América. Ambas anotar en semifinales y son parte de una final en la que Rayadas busca su quinto título y las ‘Águilas’ el tercero de su historia.

Monterrey vs. América: Fecha, horario, transmisión y sede de la final de ida en Liga MX Femenil

La final de ida entre Rayadas y América Femenil se disputará este jueves 14 de mayo de 2026 en el Estadio BBVA, en su último partido antes de ser entregado a la organización del Mundial 2026.

Partido: Rayadas vs. América

Rayadas vs. América Instancia: Final de ida del Clausura 2026 de Liga MX Femenil

Final de ida del Clausura 2026 de Liga MX Femenil Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Jueves 14 de mayo de 2026 Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

21:10 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León

Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León Transmisión: YouTube de la Liga MX Femenil y ViX Gratis

El encuentro de vuelta se juega el domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes ‘Azulcrema’ de la Ciudad de México a las 12:00 horas del mediodía.

Se trata de la segunda final entre ambos clubes desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017. La primera se disputó en el Clausura 2024 y terminó con triunfo de Monterrey en una dramática tanda de penales.

Rayadas disputa su octava final en la búsqueda de consolidarse como uno de los equipos más ganadores de la competencia. América también alcanza su octava serie por el título, aunque trata de cortar una racha de finales perdidas, luego de caer ante Monterrey; en el Clausura 2025 frente a Pachuca y en el reciente Apertura 2025 contra las vigentes campeonas de Tigres UANL.

¿Cómo llega Rayadas de Monterrey a la final de Liga MX Femenil?

El Club de Futbol Monterrey Femenil aseguró su lugar en la final después de remontar la serie frente a Pachuca. Las Tuzas habían ganado 2-0 en la ida, pero Rayadas respondió con una victoria de 4-1 en el BBVA para avanzar con un global de 4-3.

El partido comenzó cuesta arriba para las dirigidas por Amandine Miquel. Apenas al minuto 3, Natalia Mauleón adelantó a Pachuca y colocó el global 3-0 en favor de las visitantes. Sin embargo, Monterrey reaccionó antes del descanso con un autogol de Osinachi Ohale.

En la segunda mitad llegó la remontada. Valerie Vargas marcó el segundo tanto regiomontano al minuto 53, Christina Burkenroad empató la serie al 60 y la española Lucía García firmó el 4-1 definitivo al 63 con su decimotercer gol del año.

Nicole Pérez y Alice Soto comandan el medio campo de Rayadas de Monterrey. EFE/ Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

La ofensiva encabezada por García y Burkenroad ha sido uno de los puntos fuertes del equipo durante el torneo. Lucía García anotó nueve goles en fase regular y también marcó en fase de final, cuartos de final y semifinales. En la ronda anterior, la atacante española registró tres tantos ante Cruz Azul.

Además del ataque, Rayadas llega respaldada por la mejor defensa de la fase regular. Monterrey permitió únicamente ocho goles en el torneo y parte de esa solidez pasa por futbolistas como Valeria del Campo y el trabajo colectivo en la última línea.

Otro de los elementos destacados en el mediocampo es Marcela Restrepo. La colombiana ha sido una de las encargadas de conectar el juego ofensivo y surtir balones a las delanteras regiomontanas.

Así llega América Femenil a la gran final de ida

El América Femenil avanzó a la final después de imponerse a Toluca con un contundente marcador global de 11-4. En la vuelta de semifinales, las Águilas vencieron 4-3 en el Ciudad de los Deportes.

El equipo de Ángel Villacampa llegó al encuentro con ventaja de 7-1 conseguida en la ida en el Estadio Nemesio Díez. Aun así, Toluca complicó varios tramos del partido.

Gabriela García abrió el marcador al minuto 5 con un remate de cabeza tras un tiro de esquina. La francesa Faustine Robert respondió para Toluca con tres anotaciones, incluidas dos en el primer tiempo.

América empató momentáneamente gracias a un penal cobrado por Irene Guerrero y en la recta final encontró los goles del triunfo con Aylin Aviléz y Alexa Soto.

Guerrero ha sido una de las futbolistas más importantes del cuadro azulcrema durante el Clausura 2026. La campeona del mundo con España en 2023 registró ocho goles en fase regular y también anotó en cuartos de final y semifinales.

Las ‘Águilas’ terminaron el torneo como líderes generales y con una de las ofensivas más productivas del campeonato. Además de Guerrero, el equipo cuenta con jugadoras de alto nivel como Scarlett Camberos, Nancy Antonio y la brasileña Geyse Da Silva.

La guardameta española Sandra Paños será una de las piezas a seguir en la serie. América no ha perdido como local durante 2026 y buscará mantener esa condición en el duelo de vuelta.

Irene Guerrero y Scarlett Camberos son las jugadoras clave para el América. EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

Con información de EFE