¡Fiesta de goles en el Nemesio Diez! Toluca le saca ventaja a LA Galaxy en la ida de cuartos de Concachampions

Toluca busca sacar ventaja en la ida de los cuartos de Concachampions (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Deportivo Toluca, LA Galaxy, Concacaf).

Toluca —bicampeón de Liga MX— le ganó este miércoles a LA Galaxy en el arranque de su serie de cuartos de final de la Concachampions 2026.

Los ‘Diablos’ lograron tomar ventaja en casa tras una jornada de martes donde habían sufrido los equipos mexicanos. América empató sin goles ante Nashville y LAFC goleó a Cruz Azul. Sin embargo tienen por delante las vueltas en México.

Este mismo miércoles, Tigres venció a Seattle Sounders en un encuentro que fue ampliamente dominado por el conjunto universitario, además de que no permitió goles como visitante para el equipo de la MLS.

¿Cómo quedó Toluca vs. LA Galaxy en los cuartos de final de Concachampions?

En un partido lleno de goles, Toluca sacó ventaja (4-2) ante LA Galaxy en la cancha del Estadio Nemesio Diez de la capital del Estado de México.

En un partido que parecía ampliamente dominado los el cuadro choricero, el argentino Nico Castro hizo temprano el primer tanto de la noche. El equipo de Antonio ‘Turco’ Mohamed se fue al descanso con ventaja de dos goles ante una anotación de Paulinho, quien en el segundo tiempo hizo el tercero.

Pero la entrada de Marco Reus marcó diferencia para el Galaxy. El mediocampista alemán puso una asistencia para que Pec hiciera el descuento y, él mismo marcó el segundo para el equipo de Los Ángeles.

El alemán Marco Reus revolucionó el juego del LA Galaxy en la visita a Toluca. (Foto AP/Kyusung Gong, Archivo) (Kyusung Gong/AP)

Al 85′, Paulinho apaciguó los ánimos para la tribuna y marcó su triplete para el 4-2 definitivo en favor de los hombres del ‘Turco’ Mohamed.

La vuelta será el próximo miércoles —15 de marzo— en el Dignity Health Sports Parkde Carson (California), donde Toluca deberá gestionar su ventaja y considerar que LA Galaxy le marcó dos goles como visitante, criterio vigente en este torneo.

Paulinho le marcó triplete a LA Galaxy. EFE/ Felipe Gutiérrez (Felipe Gutiérrez/EFE)

Concachampions 2026: Dominio mexicano ante el crecimiento de la MLS

El cruce entre Toluca y Galaxy forma parte de una ronda en la que clubes mexicanos enfrentan a equipos de Estados Unidos con el objetivo de mantener la hegemonía regional.

México acumula 40 títulos en la Copa de Campeones de la Concacaf, una cifra que refleja su dominio histórico frente al resto de la zona.

Sin embargo, el crecimiento competitivo de la MLS ha elevado la exigencia en este tipo de eliminatorias, lo que convierte esta serie en un duelo de pronóstico reservado.

El ganador avanzará a semifinales, donde enfrentará al vencedor entre Cruz Azul y Los Angeles FC.

¿Dónde ver la Concachampions 2026 en vivo?

Los partidos de la Copa de Campeones Concacaf 2026 se transmiten a través de distintas señales de televisión de paga y plataformas de streaming que cuentan con los derechos en cada región.

En México, los encuentros pueden seguirse en televisión restringida y servicios digitales. También puedes seguir la cobertura de El Financiero Deportes.

En otras zonas del continente, la competencia se distribuye mediante cadenas como ESPN y Disney+ en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, así como OneSoccer en Canadá. La Concacaf también mantiene difusión a través de sus canales oficiales digitales, según disponibilidad territorial.

Con información de EFE.