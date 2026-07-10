Marlon ‘N’ es declarado culpable del feminicidio de Monserrat Bendimes: ¿Cuándo se le dictará sentencia?

Tras cinco años del feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, su agresor, Marlon N, fue declarado culpable por un juzgado.

Tras cinco años del feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, su agresor, Marlon N, fue declarado culpable por un juzgado.

En una audiencia celebrada este jueves en la ciudad de Veracruz, el juez declaró que existe culpabilidad de Marlon en el feminicidio por lo que en una próxima audiencia se determinará la sentencia a la que será acreedor para permanecer en prisión.

¿Qué sentencia podría recibir Marlon N?

El abogado de la familia, Ramar Mendoza Díaz, detalló que serán entre 40 y 70 años de prisión además de la reparación del daño que deberá cubrir.

“El juez va a determinar cuál es la sentencia justa tomando en cuenta tanto la pena mínima como la máxima (…) al momento que se dicte la sentencia, no tan solo una multa sino también lo que en su momento por ley está previsto que es la reparación del daño”, afirmó.

La mamá de Monserrat, Cecilia Roldán, aseguró que con el fallo condenatorio donde se declara la culpabilidad de Marlon, consideran que finalmente hubo justicia para Monse y con ello podrán tener descanso.

“Se nos dio la justicia, se le dio cargo de responsabilidad, esperemos que con esto concluyamos lo que hemos estado pidiendo, justicia, pues es lo que esperábamos, nunca queríamos un acto de venganza, solo que mi hija pues estando en paz que vea que sus padres todavía después han luchado”, indicó.

El abogado afirmó que la defensa intentaba argumentar que se había tratado de un accidente, pero que finalmente se acreditó de manera fehaciente y con pruebas que no fue así.

¿Qué le pasó a Monserrat Bendimes Roldán?

Monserrat Bendimes fue golpeada de manera reiterada por Marlon el 17 de abril del 2021. Después fue trasladada a un hospital sin los cuidados médicos necesarios, donde murió unos días después.

Marlon huyó con ayuda de sus papás, quienes posteriormente fueron detenidos por ello aunque puestos en libertad.

¿Cuál es el origen de la Ley Monse?

El feminicidio de Monserrat provocó un fuerte clamor de justicia a nivel estatal y nacional, en el que se pedía que el agresor fuera procesado y sentenciado. Además, también provocó cambios en legislaciones con la llamada “Ley Monse” para procesar a las familias que encubran a presuntos feminicidas.

Ahora la próxima audiencia será el próximo 16 de julio a las 3 de la tarde, para en su momento entrega la sentencia.