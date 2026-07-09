Rubén Rocha no está oculto en instalaciones del Ejército: ‘Gobierno no protege a nadie’, aclara Harfuch

Rubén Rocha no está oculto en instalaciones del Ejército, aseguró el Gabinete de Seguridad.

El Gabinete de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, rechazó las versiones que señalan que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra resguardado por el Ejército en instalaciones militares y aseguró que el Gobierno de México “no protege a nadie” frente a investigaciones extranjeras.

Esta institución, a través de una tarjeta informativa, negó que las fuerzas federales realizaran un operativo para cambiar de ubicación y ocultar al exgobernador sinaloense. “Ambas versiones son absolutamente falsas”, señaló el Gabinete de Seguridad.

Según su versión, ninguna de las instituciones que integran el Gabinete realizó un operativo con ese propósito, además de reiterar que es falso que Rocha Moya se encuentre o haya permanecido bajo resguardo del Ejército en la 9ª Zona Militar, en la III Región Militar o en cualquier otra instalación militar del país.

Asimismo, las autoridades federales insistieron que no existe ninguna acción por parte del Gobierno de México para proteger u ocultar a personas que enfrenten investigaciones o actuaciones de autoridades mexicanas o extranjeras.

A la par, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su ‘mañanera’ de este jueves 9 de julio que “el señor está en su casa. Es más, ni siquiera tiene protección federal, para que a todo el mundo le quede claro”.

La presidenta de México remarcó que en el caso del Departamento de Justicia contra Rubén Rocha, la postura del Gobierno es que EU debe entregar las pruebas de la supuesta colaboración entre el gobernador de Sinaloa y cárteles del narcotráfico.

‘Política de cero impunidad se aplica sin distinción’: Harfuch sobre el caso Rubén Rocha

“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales, y sus resultados son públicos y verificables”, indicó el comunicado.

El Gabinete de Seguridad destacó que, durante la presente administración, se ha detenido a más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, incluidos líderes y operadores de organizaciones criminales.

También informó que las investigaciones han alcanzado a servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas. Como resultado de la Operación Enjambre y otras acciones, precisó, han sido detenidos 87 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales que se encontraban en funciones.

Además, señaló que las labores de inteligencia e investigación han permitido combatir no sólo a los liderazgos criminales, sino también sus estructuras operativas, redes logísticas, células generadoras de violencia y fuentes de financiamiento.

Según las cifras oficiales, esta estrategia ha contribuido a una reducción de 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, equivalente a 39 homicidios menos por día.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de la población, reducir la violencia y combatir la impunidad en todo el país.