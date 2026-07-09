Morena ante el espejo de Rocha Moya

El caso de Rubén Rocha Moya no amenaza a Morena únicamente por la gravedad de las acusaciones formuladas en Estados Unidos. Lo amenaza porque toca el lugar exacto donde el movimiento construyó su fuerza: la promesa de que no eran iguales.

La presunción de inocencia importa. Ninguna acusación extranjera debe sustituir una investigación mexicana ni convertirse, por sí sola, en sentencia política. Pero en política el daño no espera a los tribunales. Se instala cuando una sociedad empieza a reconocer un patrón.

Y el patrón que asoma en Sinaloa es devastador para Morena.

Durante años, el oficialismo explicó al viejo régimen como una alianza entre poder, dinero e impunidad. Una maquinaria de élites que usaba al pueblo como discurso mientras lo dejaba solo frente a la violencia, la corrupción o el abuso. Morena llegó diciendo que venía a romper ese triángulo. A desmontar la política donde unos aparecen, otros controlan y muchos acumulan, mientras la gente queda afuera.

El problema es que Rocha Moya no exhibe solo la posibilidad de que una élite haya sido sustituida por otra. Exhibe algo más delicado: la sospecha de que, en nombre del pueblo, se administró una estructura que pudo dejar al pueblo expuesto.

Ahí cambia la naturaleza del caso.

Sinaloa no es una abstracción ni un expediente diplomático. Es una sociedad marcada por la presión histórica del crimen organizado. Familias que conocen el miedo, la desaparición, la extorsión, el silencio y esa prudencia forzada de no decir todo lo que se sabe. En un territorio así, la pregunta central no puede ser solamente qué pasará con un político acusado. La pregunta es qué hizo el poder para proteger a la gente.

Si Morena no responde esa pregunta, pierde más que control de daños. Pierde sentido.

Porque el pueblo no fue un accesorio de campaña. Fue causa, bandera, legitimidad y argumento. En su nombre se reformó, se confrontó, se centralizó, se pidió confianza y se exigió paciencia. Por eso, cuando el poder emanado de Morena queda bajo sospecha de haber convivido, permitido o protegido estructuras criminales, el golpe es distinto. No se trata solo de corrupción. Se trata de abandono.

Morena puede defender la soberanía frente a Estados Unidos. Debe hacerlo cuando corresponda. Pero soberanía no puede significar opacidad. No puede convertirse en un muro discursivo para evitar preguntas internas. Defender a México no implica blindar silencios. Al contrario: la soberanía se defiende mejor con instituciones capaces de investigar a los propios.

El caso Rocha obliga a Morena a elegir entre dos rutas. La primera es resistir: administrar el expediente, dosificar información, cerrar filas, esperar que el tiempo diluya el escándalo y apostar a que la fuerza electoral alcance para superar el costo. Esa ruta puede ser funcional en el corto plazo. Pero erosiona algo más profundo: la autoridad moral.

La segunda ruta es entender que la responsabilidad política no exige el mismo umbral que una sentencia penal. Separar políticamente a un personaje señalado no es linchamiento ni obediencia a Washington. Es reconocer que una causa pesa más que una persona, que una sociedad pesa más que un grupo y que la promesa hecha al pueblo no puede subordinarse a la protección de los propios.

Ahí está la decisión estratégica.

Morena puede sobrevivir electoralmente al caso. Tiene territorio, mayoría, programas sociales y una oposición débil. Pero sobrevivir no es conservar diferencia. Y la diferencia era su activo central. Un partido tradicional puede resistir escándalos porque la sociedad nunca le concedió demasiada pureza. Morena sí pidió una vara distinta: no robar, no mentir, no traicionar.

Por eso la pregunta que empieza a instalarse es tan peligrosa: ¿y si no eran distintos?

Esa duda no depende de la oposición. Nace de la experiencia de una sociedad que ha visto demasiadas veces cómo el poder se protege a sí mismo. Y cuando esa duda entra, ya no basta con repetir consignas. La narrativa moral empieza a fracturarse desde dentro.

El caso Rocha Moya puede ser local en su origen, pero nacional en sus consecuencias. No porque arrastre automáticamente a Morena, sino porque revela el riesgo mayor de todo movimiento que llega al poder: confundir transformación con reemplazo. Cambiar actores sin cambiar la estructura. Desplazar élites sin romper la lógica que las hizo posibles.

Si Morena protege a Rocha antes que a su promesa, el mensaje será brutal: el viejo sistema no fue desmontado, solo encontró nuevos administradores.

Y lo más grave no será que haya cambiado de manos.

Será que, en nombre del pueblo, el poder volvió a salvarse a sí mismo.