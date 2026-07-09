¿Qué le pasó a Bonnie Tyler, intérprete de ‘Total Eclipse of the Heart’? Esto se sabe sobre su muerte

Bonnie Tyler era originaria de Reino Unido y debutó en 1976. A lo largo de su carrera grabó 18 álbumes de estudio. (Foto: EFE)

La cantante Bonnie Tyler falleció a los 75 años. La artista británica, conocida por su éxito ‘Total Eclipse of the Heart’, permanecía hospitalizada desde mayo, cuando fue sometida a una cirugía de emergencia.

La noticia de la muerte de Bonnie Tyler se dio a conocer mediante un comunicado publicado en su sitio web, en el que informaron que la artista murió en un hospital de Portugal, país en el que residía y donde recibió atención médica semanas atrás.

“La familia y el equipo de Bonnie están destrozados al anunciar que ella falleció inesperadamente anoche”, indicaron. Además, señalaron que Tyler murió a causa de la “enfermedad por la que estaba siendo tratada”, sin ofrecer más detalles al respecto.

¿Por qué hospitalizaron a Bonnie Tyler, intérprete de ‘Total Eclipse of the Heart’?

Bonnie Tyler fue internada en un hospital el pasado 6 de mayo, según informaron en ese momento mediante un comunicado publicado en su sitio web, donde detallaron que la artista fue trasladada a una clínica de emergencia.

“Lamentamos profundamente anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde reside, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia”, señalaron.

En el comunicado no se indicó por qué Bonnie requería este procedimiento quirúrgico. MedlinePlus explica que las cirugías intestinales suelen realizarse cuando una parte de este órgano está enferma u obstruida.

La cantante estuvo hospitalizada desde mayo; sin embargo, falleció este jueves. (Foto: AP) (Alastair Grant/AP Photo/Alastair Grant)

Tras la cirugía, Matt Davis, representante de la cantante Bonnie Tyler, compartió con la revista Entertainment Weekly que la también intérprete de ‘Holding Out for a Hero’ fue inducida al coma.

El representante de Bonnie explicó que no se trataba de una situación alarmante, ya que con esta medida los médicos de la artista británica buscaban favorecer su recuperación. Además, pidió privacidad para la familia.

La doctora Paola Alejandra Martín explica para el Ministerio de Salud Pública de Argentina que el coma inducido es un estado farmacológico en el que los médicos colocan a los pacientes que requieren intubación y asistencia respiratoria.

“Lo llevamos a un estado de inconsciencia que es lo que denominamos como coma inducido y lo hacemos a través de ciertos fármacos”, comenta. Además, indica que este procedimiento es común en el tratamiento de traumatismos cerebrales, infartos o enfermedades pulmonares.

¿Bonnie Tyler despertó del coma antes de su fallecimiento?

Luego de permanecer un mes hospitalizada, se informó que Bonnie Tyler salió del coma; sin embargo, para entonces su pronóstico no era positivo, ya que la artista continuaba en terapia intensiva.

“Bonnie ya no está en coma, pero su estado sigue siendo muy grave y permanece en cuidados intensivos en un hospital de Portugal. Aunque su condición está mejorando, el proceso es lento”, indicaron el 16 de junio.

En ese momento, el equipo de Tyler se mostró optimista, especialmente porque los médicos confiaban en una recuperación gradual de la cantante. En esa ocasión también informaron sobre la cancelación de los conciertos que tenía programados para el verano.

Tyler se presentaría en el festival Sunshine de Worcester en agosto. Además, tenía conciertos en Europa y una presentación en el Utilita Arena de Cardiff el 17 de diciembre, por lo que se disculparon con los seguidores. No obstante, este 9 de julio se informó que Bonnie Tyler falleció.

Bonnie Tyler salió del coma; sin embargo, este 9 de julio se informó su fallecimiento. EFE/ Moncho Fuentes

¿Quién fue Bonnie Tyler, intérprete de ‘Total Eclipse of the Heart’?

Bonnie Tyler es una cantante originaria de Gales, quien dio sus primeros pasos como artista en locales de Swansea, desde donde se dio a conocer tras la publicación en 1977 del disco ‘The World Starts Tonight’, que incluía los sencillos de gran éxito ‘Lost in France’ y ‘More Than a Lover’.

Pero la fama internacional le llegó al año siguiente de la mano del álbum ‘Natural Force’ y, sobre todo, del tema ‘It’s a Heartache’, que escaló hasta el cuarto puesto en la lista de singles del Reino Unido y el tercero en el estadounidense Billboard Hot 100.

Su perfil global subió un peldaño más tras ganar el décimo Festival Mundial de la Canción Popular con ‘Sitting on the Edge of the Ocean’ en 1979, al final de una década que dio paso a otra considerada como la época dorada de Bonnie Tyler.

Entre sus grandes aciertos durante los 80, destaca su decisión de colaborar con el compositor y productor estadounidense Jim Steinman, con quien creó algunos de sus mayores éxitos, como ‘Total Eclipse of the Heart’, ‘Holding Out for a Hero’, ‘If You Were a Woman (And I Was a Man)’, ‘Here She Comes’ o ‘Loving You’s a Dirty Job (but Somebody’s Gotta Do It)’.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.