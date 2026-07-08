Muere Ella Laboriel, actriz de telenovelas mexicanas y cantante de rock: ‘Te vamos a extrañar’

Ella Laboriel, considerada una de las pioneras del rock and roll en México, murió a los 77 años. La noticia de la muerte de la actriz fue confirmada por La Casa del Actor, institución que dio a conocer el fallecimiento mediante un comunicado compartido por Jorge Ortiz de Pinedo.

A través del mensaje, el presidente del patronato de la fundación lamentó la pérdida de la intérprete y envió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

“Con profundo dolor comunico a ustedes que ha dejado este mundo Ella. Falleció esta mañana en La Casa del Actor. Como presidente y en nombre del patronato de la fundación, la dirección, trabajadores y sus compañeros, le deseamos resignación a su familia y amigos. Te vamos a extrañar. Descansa en paz”.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también expresó sus condolencias y destacó el legado artístico que dejó la cantante, a quien describió como una de las figuras que abrió camino para el rock mexicano durante sus primeros años.

La Secretaría de Cultura también copartió un comunicado para comunicar el fallecimiento de la actriz. De acuerdo con la información compartida por la dependencia, Ella Laboriel tenía 77 años.

Ella Laboriel fue cantante y actriz. (Foto: Captura ANDI)

¿Quién fue Ella Laboriel?

Ella, hermana de Johnny Laboriel, fue una cantante y actriz mexicana que formó parte de la primera generación de artistas que impulsaron el rock and roll en el país durante las décadas de 1950 y 1960. Además de desarrollar una carrera en la música, también participó en distintos proyectos de cine, teatro y televisión.

Pertenecía a una de las familias más reconocidas del espectáculo mexicano. Era hermana del cantante de rock y comediante Johnny Laboriel e integrante de una dinastía artística que también incluye al bajista Abraham Laboriel.

A lo largo de su trayectoria fue reconocida por su versatilidad y por mantenerse activa en el medio artístico durante varias décadas, convirtiéndose en una figura representativa de la época dorada del rock en México.

De acuerdo con N+, participó en telenovelas mexicanas, entre ellas la versión original de El Extraño Retorno de Diana Salazar, en 1988 junto a Lucía Méndez, y En Carne Propia, en 1990.

¿Qué problemas de salud tuvo Ella Laboriel?

Ella Laboriel presentó problemas de salud relacionados con las vías respiratorias en 2022. En ese año se encontraba internada en Acapulco.

De acuerdo con la cantante mexicana Tere Estrada, la familia necesitaba de apoyo económico para trasladarla a CDMX y continuar con los cuidados médicos necesarios.

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