Daveigh Chase, actriz de ‘El Aro’, murió por SIDA según informe forense

La actriz Daveigh Chase, conocida por interpretar a Samara Morgan en El Aro y por dar voz a Lilo en Lilo y Stitch, murió a los 35 años a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), de acuerdo con el informe del Forense del Condado de Los Ángeles.

El documento, que confirmó oficialmente la causa del fallecimiento ocurrido el pasado 16 de junio, determina que la muerte fue de causa natural, más el uso de algunas sustancias.

¿Qué dice el informe forense de Daveigh Chase?

El informe del Forense del Condado de Los Ángeles, obtenido por NBC News, establece que Daveigh Chase —cuyo nombre legal era Daveigh Schwallier— falleció por síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El reporte también menciona el consumo crónico de múltiples sustancias como otra condición significativa, aunque no especifica cuáles fueron.

El documento indica que la actriz murió en un hospital de Los Ángeles el 16 de junio, a los 35 años, y clasifica el fallecimiento como natural.

Daveigh Chase fue una reconocida actriz infantil. (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

Roy Hernández, quien se presentó públicamente como su pareja, afirmó posterior al deceso de la actriz que Chase había sufrido meningitis y una infección en la sangre que derivó en sepsis..

En declaraciones publicadas por NBC News, su padre, John Schwallier, confirmó que su hija vivía cerca del Los Angeles General Medical Center y atravesaba una situación de calle antes de morir.

Sobre el hombre que dijo ser su novio, declaró: “No sé qué tanto realmente era su novio”. También cuestionó la atención médica que recibió en sus últimos meses: “Vi un video de ella en septiembre. No sé por qué él no le consiguió atención médica entonces”.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el consumo crónico de múltiples sustancias implica el uso de dos o más drogas, ya sea de forma intencional o involuntaria.

ClinicalInfo explica que el SIDA representa la etapa más avanzada de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el cual debilita progresivamente el sistema inmunológico y aumenta la vulnerabilidad del organismo frente a infecciones y determinadas enfermedades cuando no existe tratamiento.

¿Quién fue Daveigh Chase?

Nacida como Daveigh Schwallier, la actriz comenzó su carrera desde niña. Según IMDb, consiguió su primer comercial para la marca de sopas instantáneas Campbell’s cuando tenía siete años.

Su consolidación llegó en 2002, año en que prestó su voz a Lilo en Lilo y Stitch, personaje que retomó posteriormente en Stitch: La película, Lilo y Stitch: La serie y otras producciones derivadas de la franquicia de Disney.

Ese mismo año alcanzó fama internacional al interpretar a Samara Morgan en El Aro, personaje que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles del cine de terror de principios de la década de 2000 y que le valió un MTV Movie Award como Mejor Villana.

Su trayectoria también incluyó papeles en Donnie Darko, donde interpretó a Samantha Darko; la serie Big Love; episodios de CSI, Un toque de un ángel, Family Law y Mercy, además de dar voz a Chihiro en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro.

Sus últimos créditos como actriz corresponden a 2016, con las películas American Romance y Jack Goes Home.