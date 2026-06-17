¿Qué es la meningitis, enfermedad que padeció la actriz Daveigh Chase, Samara en ‘El Aro’?

La actriz Daveigh Chase, quien murió a los 35 años, padeció meningitis, una enfermedad que afecta el sistema nervioso, informó su pareja.

La intérprete fue conocida por dar vida a Samara, la niña de la película El Aro, además de prestar su voz a Lilo en Lilo & Stitch y participar en el doblaje en inglés de El Viaje de Chihiro, una de las producciones más reconocidas de Studio Ghibli.

“Daveigh Chase, mi novia, siempre ha sido una luz en mi vida. Muchos la conocen como una talentosa actriz infantil de ‘Lilo & Stitch’, ‘El viaje de Chihiro’ y ‘Donnie Darko’. Pero tras bambalinas, ha enfrentado más dificultades de las que le corresponden. Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia”, escribió Roy Hernández en la descripción de una campaña que abrió en GoFundMe.

Daveigh Chase fue conocida por su papel de Samara en 'El Aro'. (Foto: Shutterstock). (Shutterstock)

¿Qué le pasó a la actriz Daveigh Chase?

Recientemente Daveigh fue diagnosticada con la enfermedad meningitis y varias infecciones en la sangre. Su estado se volvió crítico y los médicos le advirtieron a su pareja que el tiempo podía ser limitado.

“Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”, añadió Hernández en la entrada de GoFundMe.

De acuerdo con la información compartida por su pareja para el portal TMZ, la actriz desarrolló complicaciones sépticas que derivaron en una falla orgánica. Además, había sido ingresada a un hospital de Los Ángeles a principios de junio debido a un cuadro de desnutrición.

¿Qué es la meningitis, enfermedad que padeció Daveigh Chase?

La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, conocidas como meninges. De acuerdo el portal Mayo Clinic, esta afección suele provocar síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre y rigidez en el cuello.

La enfermedad puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos. Las infecciones virales son las más frecuentes, pero la meningitis bacteriana es considerada la de más alto riesgo debido a que puede poner en peligro la vida y requiere tratamiento inmediato.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre alta repentina.

Dolor de cabeza intenso.

Rigidez en el cuello.

Náuseas o vómitos.

Confusión o dificultad para concentrarse.

Sensibilidad a la luz.

Somnolencia o problemas para despertarse.

Mayo Clinic advierte que recibir atención médica temprana es clave para reducir el riesgo de complicaciones graves, entre ellas daño cerebral, pérdida auditiva, convulsiones e incluso la muerte.

¿Quién fue Daveigh Chase?

Daveigh Chase fue una actriz y actriz de doblaje estadounidense nacida el 24 de julio de 1990. Alcanzó la fama a principios de la década de los 2000 gracias a su trabajo en cine y televisión.

Entre sus papeles más recordados se encuentran la voz de Lilo en la película de Disney, Chihiro en el doblaje en inglés de El Viaje de Chihiro y Samara Morgan, la niña de la aterradora película El Aro, actuación por la que recibió un premio MTV Movie Award como Mejor Villana.

También participó en producciones como Donnie Darko, Big Love, ER, Charmed y Sabrina, la bruja adolescente. Su último crédito en pantalla fue la película American Romance, estrenada en 2016.