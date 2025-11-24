Confirman muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y actriz de doblaje, a los 65 años

Gabriela Michel era mamá de Aislinn Derbez y fue esposa de Eugenio Derbez. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, murió a los 65 años este 24 de noviembre, noticia confirmada por la ANDI luego de la difusión de rumores acerca de su fallecimiento.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia e intérprete Gabriela Michel, actriz mexicana con una amplia trayectoria en el doblaje (...) A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Michel era una actriz de doblaje que prestó su voz a diferentes películas de Disney como las de la saga Tinker bell y la nueva versión de La mansión embrujada.

Además, fue pareja de Eugenio Derbez en la década de los 80 y fruto de esa relación nació la actriz Aislinn Derbez.

¿Quién era Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel nació en la Ciudad de México en octubre de 1960 y desde temprana edad comenzó su formación artística, principalmente en actuación.

Fue así como llegó a una escuela donde coincidió con Eugenio Derbez por primera vez: “Sí, ahí nos conocimos. Se llamó Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, estaba en la colonia Del Valle, en la CDMX)”, contó la actriz de doblaje en una entrevista para TvyNovelas.

La relación terminó cuando Aislinn Derbez era una niña, pero mantuvieron una cordialidad a consecuencia de la hija en común.

Posteriormente, se casó con el conductor y actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera con quien tuvo dos hijas más.

En su trayectoria artística, prestó su voz a diferentes personajes de películas de Disney y otras series de televisión como Esposas desesperadas.

Estos son algunos de sus personajes más reconocidos junto a las producciones en las que participó:

Cuentos que no son cuento - Donna Hynde (2008)

- Donna Hynde (2008) Juego de gemelas - Maggie Wheeler (1998)

- Maggie Wheeler (1998) Saga Tinker Bell - Reina Clarion

- Reina Clarion Princesita Sofía, Había una vez - Primavera

- Primavera La Cenicienta - Voces adicionales (Redoblaje)

- Voces adicionales (Redoblaje) La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo - Prudencia

- Prudencia Neon Genesis Evangelion - Kyoko Zeppelin Sōryū (Maria Kawamura)

- Kyoko Zeppelin Sōryū (Maria Kawamura) Esposas desesperadas - Alma Hodge (2006-2012)

- Alma Hodge (2006-2012) Hannah Montana - Sra. Jameson (2010)

La actriz mexicana Aislinn Derbez es la única hija del matrimonio entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo fue la historia de amor de Eugenio Derbez y Gabriela Michel?

La historia de amor de Eugenio Derbez y Gabriela Michel comenzó en la década de 1980, cuando se conocieron en una escuela de actuación.

“Me separé de Eugenio Derbez después de siete años de matrimonio; Aislinn era una bebé y continuar con la escuela se volvió muy difícil. Tenía poco tiempo”, declaró a TvyNovelas.

La expareja de Mauricio Ochmann reveló más detalles de cómo fue la relación de sus papás en el pódcast La magia del caos.

“Yo lo viví, yo tuve una infancia en la que mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas y uno decía una cosa, entonces se retaban en frente de mí (...) Creo que eso son las cosas más aberrantes que pueden hacer los papás, de las cosas más espantosas enfrente de los hijos, no están entendiendo el daño abismal que les hacen”.