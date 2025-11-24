Series y películas de Gabriela Michel: Estas fueron las producciones que dobló la madre de Aislinn Derbez

Este lunes se confirmó la muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje, locutora y madre de la actriz Aislinn Derbez, a los 65 años. Su trayectoria dejó una huella en el entretenimiento mexicano gracias a su participación en películas de Disney, series estadounidenses de gran audiencia y producciones que marcaron generaciones.

Michel se convirtió en una figura clave del doblaje mexicano al ser la voz en español de Samantha Jones, uno de los personajes más populares de la serie Sex and the City, además de interpretar a la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, y dar vida a Prudencia en La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo.

Filmografía de Gabriela Michel: ¿Qué series y películas hizo?

Uno de los trabajos más recordados de la actriz Gabriela Michel fue ser la voz oficial de Kim Cattrall como Samantha Jones en Sex and the City, durante las primeras tres temporadas.

En el mundo infantil, su participación como Reina Clarion en la saga de Tinker Bell la posicionó como una voz inolvidable para niñas y niños. También fue Primavera en La Bella Durmiente (redoblaje) y en Princesita Sofía, así como Prudencia en La Cenicienta 3.

En televisión, la expareja de Eugenio Derbez participó en la serie Esposas desesperadas como Alma Hodge, y en Lost, interpretando a Eloise Hawking, una presencia clave en el universo de la serie. Además, dobló personajes en Castle, Hannah Montana y A todo ritmo.

Películas (live-action):

Madre Naturaleza – Santa Cláusula 2

– Madre Naturaleza – Santa Cláusula 3: Complot en el Polo Norte

– Donna Hynde – Cuentos que no son cuento

– Tina Harwood – Sueños sobre hielo

– Madame Leota – La mansión embrujada

– Marva Kulp Jr. – Juego de gemelas

– Maureen Robinson – Perdidos en el espacio

– Johnson – Rush Hour: Una pareja explosiva

– Rose Donlan – Tierra de policías

– Fred’s Mom – RocketMan

– Kerry Coughlin – Coctel (redoblaje)

Películas animadas (Disney y otros estudios):

Reina Clarion – Tinker Bell y el tesoro perdido

– Reina Clarion – Tinker Bell y el secreto de las hadas

– Reina Clarion – Hadas y piratas

– Reina Clarion – Tinker Bell y la Bestia de Nunca Jamás

– Primavera – La Bella Durmiente (redoblaje)

– (redoblaje) Primavera – Princesita Sofía: Había una vez

– Prudencia – La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo

– Espíritu de la Navidad Presente – Un cuento de Navidad

Series de TV (doblaje):

Samantha Jones – Sex and the City

– Olivia Rice – Devious Maids

– Alma Hodge – Esposas desesperadas

– Eloise Hawking – Lost

– Carla Hines – Mentes criminales

– Victoria Gates – Castle

– Georgia Jones – A todo ritmo

– Sra. Jameson – Hannah Montana

Anime:

Tigresa – Saber Marionette J / J Again / J to X

– Kyoko Zeppelin Sōryū – Neon Genesis Evangelion

Series animadas y especiales:

Primavera – Princesita Sofía

– Bernarda Winks – ¡Jakers! Las aventuras de Piggley Winks

– Reina Clarion – Los juegos en la Tierra de las Hadas

Como adicional, cabe destacar que trabajó durante muchos años en Televisa. Trabajó en la producción del programa ‘En familia con Chabelo’ y fue conductora del programa XE-TU.

Gracias a todo esto, Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera, se consolidó como una figura entrañable para el público mexicano.