Series y películas de Gabriela Michel: Estas fueron las producciones que dobló la madre de Aislinn Derbez

Gabriela Michel, actriz de doblaje mexicana y mamá de Aislinn Derbez, prestó su voz a personajes icónicos como Samantha Jones en ‘Sex and the City’, Reina Clarion en ‘Tinker Bell’ y Prudencia en ‘La Cenicienta 3′.

La actriz de doblaje Gabriela Michel realizó decenas de películas y series (Foto: Imagen generada mediante IA Gemini).
Este lunes se confirmó la muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje, locutora y madre de la actriz Aislinn Derbez, a los 65 años. Su trayectoria dejó una huella en el entretenimiento mexicano gracias a su participación en películas de Disney, series estadounidenses de gran audiencia y producciones que marcaron generaciones.

Michel se convirtió en una figura clave del doblaje mexicano al ser la voz en español de Samantha Jones, uno de los personajes más populares de la serie Sex and the City, además de interpretar a la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, y dar vida a Prudencia en La Cenicienta 3: Un giro en el tiempo.

Filmografía de Gabriela Michel: ¿Qué series y películas hizo?

Uno de los trabajos más recordados de la actriz Gabriela Michel fue ser la voz oficial de Kim Cattrall como Samantha Jones en Sex and the City, durante las primeras tres temporadas.

En el mundo infantil, su participación como Reina Clarion en la saga de Tinker Bell la posicionó como una voz inolvidable para niñas y niños. También fue Primavera en La Bella Durmiente (redoblaje) y en Princesita Sofía, así como Prudencia en La Cenicienta 3.

En televisión, la expareja de Eugenio Derbez participó en la serie Esposas desesperadas como Alma Hodge, y en Lost, interpretando a Eloise Hawking, una presencia clave en el universo de la serie. Además, dobló personajes en Castle, Hannah Montana y A todo ritmo.

Películas (live-action):

  • Madre NaturalezaSanta Cláusula 2
  • Madre NaturalezaSanta Cláusula 3: Complot en el Polo Norte
  • Donna HyndeCuentos que no son cuento
  • Tina HarwoodSueños sobre hielo
  • Madame LeotaLa mansión embrujada
  • Marva Kulp Jr.Juego de gemelas
  • Maureen RobinsonPerdidos en el espacio
  • JohnsonRush Hour: Una pareja explosiva
  • Rose DonlanTierra de policías
  • Fred’s MomRocketMan
  • Kerry CoughlinCoctel (redoblaje)

Películas animadas (Disney y otros estudios):

  • Reina ClarionTinker Bell y el tesoro perdido
  • Reina ClarionTinker Bell y el secreto de las hadas
  • Reina ClarionHadas y piratas
  • Reina ClarionTinker Bell y la Bestia de Nunca Jamás
  • PrimaveraLa Bella Durmiente (redoblaje)
  • PrimaveraPrincesita Sofía: Había una vez
  • PrudenciaLa Cenicienta 3: Un giro en el tiempo
  • Espíritu de la Navidad PresenteUn cuento de Navidad

Series de TV (doblaje):

  • Samantha JonesSex and the City
  • Olivia RiceDevious Maids
  • Alma HodgeEsposas desesperadas
  • Eloise HawkingLost
  • Carla HinesMentes criminales
  • Victoria GatesCastle
  • Georgia JonesA todo ritmo
  • Sra. JamesonHannah Montana

Anime:

  • TigresaSaber Marionette J / J Again / J to X
  • Kyoko Zeppelin SōryūNeon Genesis Evangelion

Series animadas y especiales:

  • PrimaveraPrincesita Sofía
  • Bernarda Winks¡Jakers! Las aventuras de Piggley Winks
  • Reina ClarionLos juegos en la Tierra de las Hadas

Como adicional, cabe destacar que trabajó durante muchos años en Televisa. Trabajó en la producción del programa ‘En familia con Chabelo’ y fue conductora del programa XE-TU.

Gracias a todo esto, Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera, se consolidó como una figura entrañable para el público mexicano.

