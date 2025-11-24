‘Somos muy amigos’: La corta y ‘caótica’ historia de amor de Gabriela Michel y Eugenio Derbez

Gabriela Michel y Eugenio Derbez tuvieron una mejor relación después de su separación. (Fotos: Cuartoscuro.com / ANDI).

La muerte de Gabriela Michel a los 65 años fue confirmada este 24 de noviembre por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). La famosa actriz de doblaje es recordada por su participación en cintas como Cenicienta y Sex and the City, una carrera en cuyos inicios estuvo presente Eugenio Derbez.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, tuvo una relación de siete años con Eugenio, la cual estuvo marcada por altibajos.

¿Cómo se conocieron Gabriela Michel y Eugenio Derbez?

La historia de Gabriela Michel y Eugenio Derbez comenzó en la década de 1980, cuando coincidieron en una escuela fundada por ella: la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, ubicada en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, en la cual se formaron Lorena Herrera, Rodrigo Vidal e Israel Jaitovich.

En ese proyecto participó también Silvia Derbez, madre del comediante, a quien Gabriela invitó cuando atravesaba por un momento de depresión: “Eugenio y yo le propusimos asociarnos para levantarle el ánimo. Nos iba bien”, recordó en entrevista para TVyNovelas en 2020.

En una charla con Yordi Rosado, Aislinn detalló: “Mis papás se conocieron de una forma muy extraña, porque mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá es más chico que mi mamá (…) Mi mamá juraba que mi papá era gay".

Ambos le contaron que fue un “gran amor” que los arrolló, caracterizado por demasiada pasión, intensidad, y muchas heridas que comenzaron a surgir.

La pareja consolidó su unión con el nacimiento de Aislinn Derbez en marzo de 1986, aunque se separaron al poco tiempo.

Aislinn Derbez vivió una infancia complicada con sus papás. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué terminaron Gabriela Michel y Eugenio Derbez?

De acuerdo con la entrevista de Aislinn con Yordi, sus papás nunca se casaron y la relación siempre fue conflictiva: nunca estuvieron en paz y sus personalidades eran completamente incompatibles.

Se separaron cuando ella era muy pequeña: “Duraron 5 años juntos. Se embarazaron después de 3 años... yo tenía como un año cuando ya todo estaba muy mal”.

La hija de Eugenio Derbez describió que los primeros 10 años de su infancia fueron muy rudos, pues la separación fue “sumamente caótica y violenta” psicológicamente.

En el pódcast Se regalan dudas, publicado el 27 de mayo de 2025, la actriz explicó que los conflictos entre ambos la marcaron profundamente: “Yo lo viví, yo tuve una infancia en la que mamá odiaba a papá y se gritaban, se decían cosas espantosas”.

Con la ruptura, también llegó un cambio profesional para Gabriela, quien cerró su escuela: “Me separé de Eugenio después de siete años (...) Aislinn era una bebé, y continuar con la escuela se volvió muy difícil, tenía poco tiempo. Daba las clases con Ais en brazos (...) decidí cerrar después de ocho años”.

Así que dedicó más tiempo a su hija mientras desarrollaba una carrera en el doblaje, donde participó en producciones como Tinker Bell, La mansión embrujada, La Cenicienta, Esposas desesperadas, Hannah Montana y varias series animadas.

Eugenio Derbez no se casó con Gabriela Michel. (Foto: Cuartoscuro)

La relación de Gabriela Michel y Eugenio Derbez tras la ruptura

La actriz aseguró a TVyNovelas que su relación con Eugenio Derbez, ya como expareja, era cordial: “Eugenio y yo somos muy buenos amigos. Nos llevamos muy bien”.

Tras su separación, Michel rehizo su vida junto al conductor Jorge Alberto Aguilera, conocido como ‘El Señor Aguilera’ en el programa En familia con Chabelo. Con su nueva pareja tuvo dos hijas, Michelle y Chiara.

En tanto, Eugenio Derbez formó posteriormente otras familias, primero con Silvana Prince, madre de Vadhir; luego con Victoria Ruffo, madre de José Eduardo; y después con Alessandra Rosaldo, con quien tuvo a Aitana en 2014.

El legado de Gabriela Michel en el doblaje

Gabriela Michel dejó una huella en la industria del doblaje, donde participó en producciones de Disney y distintas series de televisión, como: